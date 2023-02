A Barca lépésének a Real szurkolói aligha fognak örülni

A spanyol klubfutball csúcsmeccséből nem lesz hiány ebben az idényben. A Barcelona és a Real Madrid már két El Clásicót megvívott egymással (a La Ligában a fővárosi csapat nyert 3-1-re, a szuperkupa döntőjében pedig a katalánok ugyanilyen arányban), de még további három egymás elleni mérkőzésük is lesz. Egy a bajnokságban, valamint kettő a Király-kupában. Az első randevú március 2-án lesz, de a gránátvörös-kékek már az utolsóra, az április 5-én megrendezendő meccsre készülnek. A Király-kupa elődöntős párharcának visszavágója a Camp Nouban lesz, ahol a Barca honlapján közzétett üzenet szerint a királyi gárda szurkolói nem kívánt vendégek lesznek. Persze csak a hazai szektorokban.

A közlemény szerint a Barcelona drukkerei közé nem engedik be a Real Madrid szurkolói ruházatát viselő személyeket, és egyébként is átültethetik, esetleg elküldhetik az ilyen öltözékben lévő nézőket – anélkül, hogy a jegyük árát megtérítenék. Barcelonában hasonló terveket gyártottak a Real Sociedad elleni Király-kupa-negyeddöntő előtt is, végül azonban békén hagyták az ellenfél szurkolóit.

A spanyol kupasorozatban nincs megszabva, hogy mennyi jegy jár a vendégek drukkereinek. Ebből lett is aztán bonyodalom, mert a Real Madrid a közelmúltban mindössze 334 jegyet biztosított az Atlético támogatóinak a 81 ezer férőhelyes Santiago Bernabeuban, amit természetesen a városi rivális nem nézett jó szemmel.

A katalán klubnál óvatosak, ha a jegyek eladásáról van szó, mivel tavaly az Eintracht Frankfurt szurkolói túljártak a hazaiak eszén, és harmincezer német szurkoló tömörült be Xavi csapatának szentélyébe a szezonbérlettel rendelkező Barca-drukkerek helyett. A legközelebbi hazai Európa-liga-mérkőzésükön, a Manchester United elleni rangadón mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy hasonló helyzetbe kerüljenek, ezért megváltoztatták a jegyvásárlási feltételeket.

Borítókép: A Barcelona és a Real Madrid szurkolói nem férnek majd meg egymás mellett (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)