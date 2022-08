Hosszú Katinka mindent feltett egy lapra a századik éremért

Tehát Hosszú áhított célja, a 100. érem megszerzése felnőtt világversenyeken akár úgy is teljesülhet a római Eb-n, hogy az már nem biztos, hogy csak rajta múlik majd, a váltótársai kaparhatják ki neki a gesztenyét – persze amíg nincs hivatalos rajtlista, nem zárható ki, hogy mégis úszik a döntőben is.

Mindenesetre Hosszúnak eddig 97 érme van, ehhez ma 200 vegyesen és a váltóval tehet hozzá egyet-egyet, az Eb záró napján pedig 200 pillangón lehetne meg a századik.

– Ha 200 vegyesen nem jön össze az érem, az nem vagyok biztos benne, hogy azért lenne, mert nem léptem vissza a többi számtól. Így döntöttem, megpróbálom. De este a 200 vegyes után a 200 pillangó nagyon kemény lesz – jelezte Katinka.

A kétszáz pillangó elődöntőjében Jakabos Zsuzsanna is ott lesz, aki a hatodik idővel jutott be oda, és ő is úszott utána a 4×200 méteres vegyes gyorsváltóban, de az egyéni szereplése miatt az ő indulása is kérdéses a fináléban.

A vegyes gyorsváltó összetétele megváltozhat a döntőre Fotó: Czeglédi Zsolt

Szabó Szebasztián a júniusi budapesti vb-n 50 gyorson közel járt az éremszerzéshez, a negyedik helyen végzett. Ahhoz képest első ránézésre gyengének tűnik, hogy a szám Eb-előfutamából mindössze a 13. helyen jutott tovább a délutáni elődöntőbe, de egyrészt korábban már elmondta, hogy a római verseny előtt kiengedett, nincs formában, másrészt tartalékolt is.

– Van ebben még estére, vettem egyszer levegőt, amit nem szoktam olyankor, amikor fontos – árulta el Szabó. – Délután fontos lesz, szeretnék ott lenni a döntőben, mert kemény a mezőny, szinte ugyanaz, mint a vb-n.