Új Európa-bajnok úszónőnk balettozott és villamosmérnöknek készül

Sokáig csinált az úszás mellett valami mást is párhuzamosan. A már említett baletten kívül Mihályvári-Farkas ma éppenséggel öttusázó, lovagló, műkorcsolyázó vagy tornász is lehetne, ezekbe mind belekóstolt.

– A szüleim úgy neveltek minket a húgommal, hogy nyitottak lehettünk a világra, a szabály csupán annyi volt, hogy a tanulás rovására egyetlen különfoglalkozás sem mehet. Szerettem így felnőni, remélem, hogy egy nap ezt én is átadhatom. Az utolsó, amit az úszás mellett csináltam, nem is sport volt, hanem fuvoláztam, és tervezem, hogy egyszer megtanulok zongorázni. De bármivel is foglalkoztam, legbelül mindig az úszás volt a sor elején.

Sosem állítottak a falhoz, hogy melyiket folytassam és melyiket hagyjam abba, ilyen helyzetben döntésképtelen lettem volna. Mindig tudat alatt alakult ki bennem az érzés, hogy valamit már nem szeretnék vagy nem tudok tovább csinálni. Az úszás volt az egyetlen, amire soha nem mondtam nemet.

Még nem volt hatéves Mihályvári-Farkas Viktória, amikor Hosszú Katinka itt, ahol épp beszélgetünk, a római Foro Italicóban megszerezte az első világbajnoki címét 400 vegyesen. A szám új Európa-bajnoka lényegében úgy nőtt fel, hogy itthon és az idő jelentős részében világszinten is Hosszú volt a vegyesúszás királynője. Vajon ez volt az a láthatatlan erő, amely mágnesként vonzotta a 400 vegyes felé Mihályvári-Farkast?

Mihályvári-Farkas Viktória szerint tökéletes volt az Eb számára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Jó kérdés, mert nem tudom, mi lett volna, ha nem látom Katinka sikereit, de szerintem ezektől függetlenül is ebbe az irányba indultam volna el. Én nagyon felnézek Katinkára, ő nekem mindig is egy legenda lesz, és megtiszteltetés vele egy medencében úszni, ugyanakkor kislányként hiába láttam, hogy úristen, milyen jól úszik, fel sem tudtam igazán fogni az eredményeit. Sokáig én csak úszkáltam, nem volt vele kimondott célom, így példaképeim sincsenek a sportban. Jó a másikból erőt meríteni, de soha nem leszünk egyformák.

Valóban kudarc volt?

Tavaly a budapesti Európa-bajnokságon robbant be a felnőttmezőnyben Mihályvári-Farkas Viktória, aki akkor 400 vegyesen ezüstérmes lett Hosszú mögött, aztán a tokiói olimpián a hatodik helyet szerezte meg. A felfelé törő pályaív a júniusi hazai vb-n bicsaklott meg, hiszen nem jutott be a döntőbe, ami miatt el is sírta magát. Tanult belőle: egy rossz úszás miatt nem dől össze a világ.

– A Nap ugyanúgy kelt fel reggel, és ugyanez igaz a mostani Európa-bajnoki címre is. Nem számít, hogy siker vagy kudarc, a szüleim ugyanúgy szerettek, a világ meg ment tovább. Rájöttem, hogy nem szabad beleragadni egy múló lelkiállapotba. Akkor kudarcként éltem meg a vb-t, de ma már tudom, hogy mindig fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy valóban kudarc-e valami, vagy csak az mondatja ezt velem, hogy másoknak esetleg csalódást okoztam. Szerintem arra igenis büszke lehetek, hogy eljutottam egy világbajnokságra.

Azt gondolom, nemcsak a sportolóknak, hanem minden embernek büszkének kellene lennie az eredményeire, nem alábecsülve azokat, mert úgy nem lehet boldog életet élni, ha minden nap azzal az érzéssel fekszünk le, hogy kudarcot vallottunk.

Mihályvári-Farkas képes volt erőt meríteni a számára rosszul sikerült budapesti vb-ből, be akarta bizonyítani magának, hogy többre képes, ami Rómában feltétlenül sikerült neki, hiszen Milák Kristóf mellett a legeredményesebb magyar úszó az Eb-n az egyéni számokban.

Mindenkinek van egy álma

Mint mondta, addig csinálja a 400 vegyest és az 1500 gyorsot párhuzamosan, amíg bírja, de egyértelműen a vegyes a kedvence. Ha pedig előretekintünk a 2024-es párizsi olimpiára, ebben a számban ott valószínűleg a Budapesten világbajnoki címet szerzett, a napokban 16 éves kanadai Summer McIntosh lesz a legnagyobb és elég félelmetesnek tűnő ellenfele.

Az ezüst is szépen csillogott Rómában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Summer idén úszott először nagyon jó időket, és nem tudom, mennyi van még benne. Azt gondolom, bennem van valamennyi tartalék, de még elég sok idő van az olimpiáig, nehéz megmondani az erőviszonyokat. Nyilvánvalóan szeretnék kijutni és Tokió után újra bekerülni a döntőbe. Álmai pedig mindenkinek vannak, nekem is. Sokaknak ez az aranyérem, én a dobogóval is megelégednék, egy olimpián óriási dolog lenne.

Olimpia és egyetem?

A Párizsig vezető úton egy fontos döntést is meg kell hoznia Mihályvári-Farkas Viktóriának, akinek még egy éve van hátra a gimnáziumból, és 2023 őszén kezdhetné meg a tervben lévő egyetemi tanulmányait, így azonban az első tanéve belenyúlna az olimpiai felkészülés hajrájába.

– Villamosmérnök szeretnék lenni, apukám is az. Látom, hogy mivel foglalkozik, sokat mesél a munkájáról, ami nagyon érdekel. Az úszást nem lehet örökké csinálni, és szeretném majd úgy befejezni, hogy értek valami máshoz is. Lehet, hogy az olimpia miatt egy évvel később kezdem el az egyetemet, de az is lehet, hogy nem várok vele, és megpróbálom a kettőt párhuzamosan.

Abban már úgyis van tapasztalata.

Borítókép: Mihályvári-Farkas Viktória a 400 vegyesen szerzett Európa-bajnoki aranyéremmel Rómában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)