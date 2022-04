Nagy családról és olimpiákról álmodozik Hosszú Katinka utódja

– Az év első nagy kihívása számomra az április 20-án kezdődő debreceni országos bajnokság, ahol elsősorban az alapszámaimban, a 400 vegyesen, a 800 és az 1500 gyorson szeretnék jól szerepelni, majd egy hónappal később a Duna Arénában is, az újabb budapesti világbajnokságon. Öt éve csodálattal és örömmel néztem a magyar úszók versenyzését, bizonyára az is motivációt jelentett számomra – emlékezett vissza a 2017-es hazai vb-re Mihályvári-Farkas, aki nagyobb távlatokban is gondolkodik.

– Remélem, nem tűnök túl bátornak, de a terveim nemcsak a 2024-es párizsi, hanem a 2028-as olimpiáról is szólnak, hiszen a Los Angeles-i nyári játékok esztendejében is csak 25 éves leszek még – állapította meg a tehetséges úszó.

Mindenesetre a nagy tervek szövögetése a medencén kívüli életében is jellemző rá, ugyanis a sportpályafutása lezárása után népes családot szeretne alapítani, munkahelyet pedig német nyelvtudásának is köszönhetően Ausztriában keresne, ahová eddig csak síelni járt a szüleivel.

Borítókép: A győztes Hosszú Katinka (j) és az ezüstérmes Mihályvári-Farkas Viktória a 2021-es budapesti Európa-bajnokság 400 vegyes eredményhirdetésén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)