Mourinho önmagához képest is durván kiosztotta az újságírót

Ezen még túltették magukat a sajtótájékoztató résztvevői, de a java még hátravolt. Mourinho egy látszólag ártalmatlan kérdést kapott a háromvédős felállásról (az utóbbi időben ezt alkalmazza a portugál edző), de a kérdést megfogalmazó újságíró nem volt szimpatikus a Roma mesterének.

– Sokkal agresszívabb kérdést vártam tőled – közölte igazi válasz helyett Mourinho, majd így folytatta: – Hallgattalak a rádióban, ahol sokkal erőteljesebben beszéltél. Sokkal kritikusabb és sokkal agresszívabb voltál. Ezek után nem számítottam ilyen könnyű kérdésre. Ebből nekem az következik, hogy szuper agresszív vagy a rádióban, aztán idejössz elém, és becsinálsz a gatyádba.

Mourinho tavaly májusban vette át az AS Roma irányítását, mindössze 15 nappal azután, hogy elküldték a Tottenhamtől Angliában, és az utóbbi időben több megbotránkoztató esetet is produkált. Februárban a Genoa és a Verona elleni meccsen is balhézott, az utóbbin azt mondta a játékvezetőnek, hogy a Juventus küldte őt, amiért két mérkőzésről eltiltották és húszezer eurós pénzbüntetést kapott.

Borítókép: José Mourinho (Fotó: EPA/Angelo Carconi)