Reformot jelentett be az ukrán elnöki hivatal

Jelentős változást jelentett be az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak – számol be róla az Origó. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egyik legközelebbi bizalmasa a hivatal személyi állományában tervez átalakításokat.

Jermak tervét Zelenszkij is támogatja (Fotó: ANP /AFP)

A reform lényege, hogy az elnöki hivatal minden szintjén és részlegében jelentős számban alkalmaznának olyan személyeket, akik harctéri tapasztalattal rendelkeznek az orosz–ukrán háborúból. Az elképzelést az ukrán államfő is támogatta.

Ezek az emberek nem feltétlenül hivatásos katonák, sokan közülük önkéntesként csatlakoztak a haderőhöz a civil szférából – hangsúlyozta Jermak.

Ezek az emberek tudják, mit jelent a fegyelem, a felelősségvállalás és a bajtársiasság. De ami a legfontosabb: nem közömbösek

– emelte ki az elnöki hivatal feje.

Az elképzelés szerint a háborús veteránok jelenléte pozitívan befolyásolná a hivatal működését, hiszen „nem kifogásokat keresnek, hanem megoldásokat a célok elérésére”.