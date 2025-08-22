Brüsszelben megfejtették: ez Putyin csapdája

Az Európai Unió vezető diplomatája figyelmeztetett, hogy nem szabad Ukrajnát arra kényszeríteni, hogy lemondjon területeiről Oroszország javára egy jövőbeli békemegállapodás részeként. Kaja Kallas, az EU magas rangú tisztviselője a BBC-nek adott interjújában kijelentette: „Ez egy csapda, amibe Putyin azt akarja, hogy belesétáljunk.”

Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Hangsúlyozta, hogy Oroszország területi nyereségének elismerése veszélyes precedenst teremtene.

Az elmúlt évtizedben a kelet-ukrajnai Donbasz régió volt az orosz agresszió fő célpontja, ami miatt másfél millió ukrán kényszerült menekülésre. Ukrajna következetesen elutasította, hogy a békéért cserébe lemondjon a Donbaszról.