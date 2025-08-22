OroszországUkrajnaPutyinTrump-Putyinorosz-ukrán háború

Brüsszelben megfejtették: ez Putyin csapdája

Az Európai Unió vezető diplomatája határozott figyelmeztetést adott ki, miszerint nem szabad Ukrajnát területi engedményekre kényszeríteni Oroszországgal szemben egy esetleges békemegállapodás érdekében. Kaja Kallas, az EU magas rangú tisztviselője a BBC-nek adott exkluzív interjújában kifejtette, hogy az ilyen lépés „csapda, amibe Putyin azt akarja, hogy belesétáljunk".

Kozma Zoltán
2025. 08. 22. 12:43
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Az Európai Unió vezető diplomatája figyelmeztetett, hogy nem szabad Ukrajnát arra kényszeríteni, hogy lemondjon területeiről Oroszország javára egy jövőbeli békemegállapodás részeként. Kaja Kallas, az EU magas rangú tisztviselője a BBC-nek adott interjújában kijelentette: „Ez egy csapda, amibe Putyin azt akarja, hogy belesétáljunk.”

Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Hangsúlyozta, hogy Oroszország területi nyereségének elismerése veszélyes precedenst teremtene.

Az elmúlt évtizedben a kelet-ukrajnai Donbasz régió volt az orosz agresszió fő célpontja, ami miatt másfél millió ukrán kényszerült menekülésre. Ukrajna következetesen elutasította, hogy a békéért cserébe lemondjon a Donbaszról.

Putyin orosz elnök miatt retteg Brüsszel

Kallas kiemelte a hiteles és erős biztonsági garanciák fontosságát Ukrajna számára. 

A legerősebb biztonsági garancia egy erős ukrán hadsereg

 – mondta, hozzátéve, hogy olyan garanciákra van szükség, amelyek nem csak papíron léteznek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is szkeptikus Putyin tárgyalási hajlandóságával kapcsolatban. Egy nyilatkozatában kijelentette: 

Az Oroszországból érkező jelenlegi jelzések, őszintén szólva, tisztességtelenek. Megpróbálják elkerülni a találkozó szükségességét. Nem akarják befejezni ezt a háborút.

A háborúpárti európai vezetők osztják Brüsszel és Ukrajna álláspontját Putyin békekészségének hiányáról. Alexander Stubb finn elnök szerint Putyinban ritkán lehet megbízni, míg Emmanuel Macron francia elnök is kritizálta az orosz vezetőt.

A béketárgyalások kimenetele továbbra is bizonytalan, miközben Oroszország folytatja Ukrajna elleni támadásait. A közelmúltban 11 különböző helyszínt ért orosz légicsapás Ukrajnában, ami legalább halálos áldozatot is követelt és több mint egy tucat sebesültet hagyott maga után.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

