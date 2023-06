Milák Kristóf letaglózó bejelentést tett – ez nagyon mély hullámvölgy

A közelmúltban aggasztó hírek jelentek meg Milák Kristófról. Sós Csaba szövetségi kapitány úgy látta, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó az áprilisi, kaposvári országos bajnokságon ugyan remekül teljesített (négy egyéni aranyéremmel zárt), azóta viszont nem jó irányba haladt a felkészülése. Akkor a 23 éves klasszis sem hagyta szó nélkül ezt a nyilatkozatot, és maga is bevallotta, hogy elfáradt.

Milák Kristóf a tavalyi vb-t két aranyéremmel zárta. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Az elmúlt pár évben mókuskerékben éreztem magam. Ugyanazok a versenyek, edzőtáborok... Azt érzem, hogy egy kicsit elfáradtam a szürke hétköznapokban. Talán ezért is látszik, hogy a versenyszituációkban mennyire fel vagyok dobódva. Akkor azt érzem, hogy ide nekem az oroszlánt is, bárkivel felveszem a versenyt. Ezzel ellentétben – ahogy Sós Csaba szövetségi kapitány is kiemelte –, mostanában nehezebben bírom a szürke hétköznapokat. Nem úgy, ahogy kellene. Az úszásba fektetett évekbe, a munkában elfáradtam.

Bár sokatmondó nyilatkozat volt, akkor még nem számíthattunk rá, hogy a szavait majd sokkoló bejelentés követi. Pedig ez történt, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) szerdán szomorú hírt osztott meg, miszerint a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója nem vesz részt a júliusi megrendezendő vizes világbajnokságon. Milák 100 és 200 pillangón, valamint a gyorsváltókban indult volna Fukuokában, ahol ismét bizonyíthatta volna klasszisát, mint azt 2019-ben a kvangdzsui és tavaly a hazai vizes vb-n is tette. Utóbbi két világversenyt három aranyéremmel és két világrekorddal zárta, illetve a tokiói olimpiáról is egy első és második hellyel tért haza.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke támogatásáról biztosította Milákot, a közvéleményt pedig arra biztatta, fogadja el, a fiatal úszónak pihenésre van szüksége.

– Hogy Milák Kristóf nem csupán a magyar, de a világ úszósportjának egyik legnagyobb értéke, ezt, azt hiszem, nem kell hosszabban ecsetelni. Ma, június 21-én van pontosan egy éve, hogy újabb elképesztő világrekordot úszott itt, a szemünk előtt a budapesti világbajnokságon. Akkor istenítettük, a tenyerünkön hordtuk – épp ezért

most, amikor gondjai vannak, segítő kezet kell nyújtanunk neki, nem ellökni, hanem átölelni és megvédeni, hiszen tudjuk, sokak számára az élsportoló csak addig számít, amíg szállítja az eredményeket. Kristófnak most azért kell kicsit megállnia és erőt gyűjtenie, hogy jövőre, amikor egyszerre lesz olimpia, világbajnokság és Európa-bajnokság, ismét azt nyújtsa, amire kizárólag ő képes – világított rá a sportvezető.

– Nem titok, az elmúlt hetekben rengeteget beszélgettünk vele, én is, Sós Csaba doktor is, és sokan mások. Nyilván elsősorban annak érdekében, hogy hátha sikerül visszaterelni a medencébe – ám be kellett látnunk, közös érdek, hogy most pihenjen, töltődjék, még ha ez komolyan érinti is sportágunk eredményességét, többek között a gyorsváltóink esélyeit. Mégsem lehet egy ilyen fantasztikus sportolót nyerőautomatának tekinteni. El kell fogadjuk, hogy emberből van ő is, bármennyire is tűnt emberfelettinek mindaz, amit eddig produkált. Egy ilyen helyzetben ébredünk rá igazán arra, milyen óriási a felelősségünk, akik ott vagyunk körülötte – és most mindannyiunk nevében mondom: mindent megteszünk annak érdekében, hogy Kristóf 2024-ben ismét ott legyen a világ legjobbjai között, hiszen képességei alapján a legnagyobb legendák közé emelkedhet idővel. Épp ezért fogadjuk el: többet nyer azzal a magyar úszás és a magyar sport, hogy Kristóf ezen a nyáron erőt és motivációt gyűjt, hogy aztán újjászületve álljon ismét edzésbe szeptember elején.

Milák Kristóf teljes közleménye „Nagyon nehéz szívvel hoztam egy döntést, amit szeretnék megosztani mindenkivel, aki szereti az úszást, és az elmúlt években szurkolt nekem és társaimnak a különböző versenyeken. Nem indulok a júliusi fukuokai világbajnokságon – bármennyire is szeretném folytatni a 2016-ban kezdődött győzelmi sorozatomat, jelenleg sem fizikálisan, sem mentálisan nem vagyok azon a szinten, hogy ott legyek a világ legjobbjai között. A kielégítő választ magam is keresem, miért alakult így – annyira viszont ismerem magam, hogy pontosan érzékeljem: meg sem tudtam közelíteni teljesítőképességem száz százalékát, ami a csúcsteljesítményhez elengedhetetlen, én pedig nem szeretem beérni kevesebbel. Ez most egy nagyon mély hullámvölgy, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy mindez nem párosul semmiféle kétségbeeséssel. Elfogadtam, és őszintén remélem, mindenki más is el tudja fogadni, hogy egy sportoló pályafutásában adódhat egy ilyen periódus, amikor hátra kell lépnie, újra fel kell töltődnie, hogy aztán ismét készen álljon a legnagyobb kihívásokra. Miközben továbbra is kész vagyok eleget tenni az élsportolók adminisztratív és egyéb kötelezettségeinek, most egy új feladat vár: a nyarat átgondolt, minőségi pihenéssel tölteni annak érdekében, hogy szeptembertől energikusabban, tudatosabban, még jobb hozzáállással végezhessem az edzéseket, vegyek részt a versenyeken, hogy ismét elérjem azt a szintet, amit mindenki megszokhatott tőlem. A mögöttem álló stáb tagjai, edzőim, Virth Balázs és Zala György, a MÚSZ és a Honvéd vezetői igyekeztek minden segítséget megadni, hogy a lehető leggyorsabban kikeveredjek ebből a helyzetből, és készen álljak a világbajnokságra – hálás vagyok nekik az erőfeszítésekért, és iszonyúan sajnálom, hogy ezen a nyáron nem leszek ott a medencében. Köszönöm az úszóközösség, a Honvéd-család, a támogatók és a szurkolók megértését és támogatását. Ne féltsetek: hamarosan visszatérek!”

Borítókép: A győztes Milák Kristóf a 200 méteres férfi pillangóúszás döntője után a 125. úszó országos bajnokságon Kaposváron 2023. április 20-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)