Szoboszlai kulisszatitkot árult el, majd azt is, mi bosszantja éppen

A magyar labdarúgó-válogatott továbbra is veretlen a G csoportban, kedden a litvánok elleni hazai találkozót Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival 2-0-ra húzta be. Centimétereken múlott, hogy Szoboszlai Dominik neve nem szerepel a gólszerzők listáján, mivel a csapatkapitány egy szabadrúgása a felső lécen csattant. Az RB Leipzig játékosa szerint ezt még sovány vigasznak sem lehet tekinteni.

Szoboszlai Dominik ezúttal nem volt eredményes Fotó: Mirkó István

– Örültem volna, ha gól lesz belőle, mert a kapufát eltalálni körülbelül annyit ér, mintha öt méterrel fölé rúgtam volna. Bosszant, hogy nem ment be, talán ha hátrébb viszem a labdát két méterrel, akkor jobban sikerül

– elemzett Szoboszlai, majd hozzátette, valójában nem érdekli, betalál-e. – Teljesen mindegy, hogy ki szerzi a gólokat. Rúgjon akár Lang is bombagólt, a lényeg, hogy a csapat nyerjen.

A 22 éves futballista kitért a Montenegró elleni mérkőzésre is, amely 0-0-s döntetlennel ért véget.

– Boldog vagyok, hogy négy ponttal zártuk az elmúlt két meccset, de még boldogabb lennék, ha hatot szereztünk volna. Sok tanulnivalónk volt az első mérkőzésből, de most megmutattuk, hogy nem az a valódi arcunk. Néha vannak ilyen mérkőzések is, nem tudjuk mindig a legjobbunkat nyújtani – bár megpróbáljuk – magyarázta Szoboszlai, majd a litvánok elleni találkozóról is ejtett pár szót. – Szerintem mindenki élvezte a játékot, küzdöttünk, biztattuk a másikat. Ha valaki hibázott, nem szóltunk be neki – ami pedig korábban előfordult –, ebből is folyamatosan tanulunk. Voltak helyzeteink, az elején sajnos nem sikerült berúgni őket. Gratulálok Barninak, mert sokat dolgozott érte, hogy a kezdőcsapatba kerüljön, ráadásul mindjárt gólt is szerzett.