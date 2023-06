Rossi váratlanul kiakadt: Csak többet értünk a futballhoz, mint a hentes

A magyar válogatott a Litvánia ellen szerzett három ponttal a selejtező csoportja élére ugrott, mivel Szerbia pontot vesztett Razgradban Bulgária ellen, leszorult a csoportelső helyről. Marco Rossi szövetségi kapitány nem szeretett volna mélyebben elmerülni a pillanatnyi állás elemzésével. – Akkor lennénk csak igazán boldogok, ha nyolc mérkőzés után állnánk az első helyen. De még öt meccs hátra van a selejtező-sorozatból, és jól látszik, hogy minden egyes meccs nagy küzdelem, egyik csapat ellen sem adja be könnyen a derekát. De ez így helyén való, én soha nem számítok könnyű mérkőzésre – kezdte a meccs utáni sajtótájékoztatót a kapitány.

Nem volt mindennel maradéktalanul elégedett Fotó: Mirkó István

Rossi kitért arra is, hogy Podgoricában Montenegró ellen hiányzott a ritmusváltás és a megfelelő sebesség, és a kapura lövésekkel is adós maradt a válogatott. – Nincsen mindig igazam, de néha talán igen. Ezért is kértem a játékosoktól, hogy lőjünk kapura, mert ha nem próbáljuk meg, anélkül nehéz lesz gólt lőni, különösen olyan csapatok ellen, amelyek a védekezést részesítik előnyben.

Muszáj volt kockázatot vállalni, ha nem így teszünk, nem nyertünk volna 2-0-ra – folytatta a kapitány.

Olykor az indulat és a heves vérmérséklet sem áll távol a kapitánytól. Rossi arra a felvetésre is reagált, hogy kiválóan érez rá a játékosok beépítésére. Varga Barnabás kezdő volt és gült szerzett, korábban Kerkez Milos és Vécsei Bálint beállítása is jó húzásnak bizonyult. – Én azt kívánom, hogy örökké maradjon meg ez a jó hagyomány. Valahányszor kerethirdetést tartok, úgy tűnik, én vagyok a legnagyobb idióta. Messengeren kapok üzenetet, hogy miért ez vagy az játszik.

Az első alkalommal lehet szerencse, majd véletlen egybeesés, de a harmadik vagy akár a sokadik döntés után hadd érezzem azt, hogy talán többet értünk a labdarúgáshoz, mint egy hentes vagy egy youtuber – mondta a kapitány.

Rossi nem volt elégedett a játékvezető ténykedésével, szerinte a legtöbb kétes szituációban a magyar válogatott ellen fújt a mérkőzés bírója.

Sallai Roland új posztja, a jobb oldali középpályás szerepköre is szóba került. Az volt a koncepció, hogy a mélyen tömörülő ellenféllel szemben a védelem megbontásában juthat fontos szerep a klubjában, a német Freiburgban is ezen a poszton foglalkoztatott játékos.

A litván kapitánynak tetszett a magyar válogatott játéka Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A litván kapitányt, Edgaras Jankauskast nem lepte meg a magyar válogatottban látott több személyi változtatás. – Ez nem okozott különbséget; az első perctől kezdve látszott, hogy ellenfelünk támadólag lép fel. Nem vagyunk hozzá szokva az ilyenfajta nyomáshoz, és ezzel nem is tudtunk megbirkózni. Később jobban alkalmazkodtunk, voltak sikeresebb momentumaink. Őszintén szólva élveztem a magyar válogatott játékot, a színvonal magas volt.

Jankauskas arra is válaszolt, hogy a csoport két favoritja közül Szerbia vagy Magyarország az erősebb válogatott. – Ez igen nehéz kérdés. A szerb válogatott több ismert, európai nagy csapatban futballozó sztárral rendelkezik, a legjobbjaik Angliában és Olaszországban profiskodnak. Ennek ellenére nem állítanám azt, hogy a magyar válogatott kevésbé lenne erős a szerbekhez képest. Érdekes összecsapás lesz majd a következő mérkőzés, a csoport rangadója Belgrádban.

Borítókép: Marco Rossi (Fotó: Mirkó István)