Ez nagyot szólna: ilyen csapattársa még nem volt Sallai Rolandnak!

A Galatasaray az előző idényben duplázott, a bajnoki cím mellé a Török Kupát is behúzta, ám az európai kalandjuk nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy azt Isztambulban remélték. Általában a BL csoportkörében szerepel a Galata, sőt, nem egyszer a kieséses szakaszba is eljutott, kétszer negyeddöntős is volt az új évezredben, ehhez képest tavaly elbukott a rájátszásban a Young Boys ellen, és az Európa-liga alapszakaszával kellett megelégednie. Onnan még 14. helyezettként továbbjutott a csapat, de a legjobb tizenhat között már nem szerepelt, a rájátszásban Sallai Roland gólja is kevés volt az AZ Alkmaar ellen, amely 6-3-ra megnyerte a párharcot.

Gianluigi Donnarumára vetette ki a hálóját a Galatasaray (Fotó: Getty Images North America/Buda Mendes)

Rekordot dönthet a Galatasaray

Sokat tesz a nyáron a Galatasaray azért, hogy a nemzetközi kupaporondon is sikeresebb legyen. Leroy Sané volt az első neves érkező, akit ráadásul ingyen sikerült megszerezni, de várhatóan az eddig kölcsönben náluk szereplő Victor Osimhent is megvásárolhatják a törökök a Napolitól, 75 millió eurós vételárról pletykálnak, és ez messze-messze a liga történetének legdrágább átigazolása lenne, ugyanis eddig Jusszef en-Nesziri 19,5 milliós transzfere volt a csúcs, amely tavaly ment végbe a Sevilla és a Fenerbahce között.

Ederson és Donnarumma is a kiszemeltek között

De szó szerint megcélozza a csillagokat a Galata, amelynek több olyan kiszemeltje is van, akiknek megszerzése még Osimhennél is nagyobbat szólna. A kapuspiacon nézelődik a klub, ám eddig az eddigi próbálkozásai nem jártak sikerrel, Mike Maignan (AC Milan) és Yann Sommer (Inter) sem adta be a derekát. Angol bulvárlapok arról számoltak be , hogy a BL-győztes Ederson viszont igen. A brazil hálóőrnek jövőre jár le a szerződése, tehát ha nem hosszabbít, és ha a Manchester City pénzt akar látni érte, akkor ezen a nyáron tovább kellene adnia rajta. Azonban Pep Guardiola vezetőedző valószínűleg inkább megtartana a játékost, mindenesetre az égszínkékek felvették a kapcsolatot a Burnley-vel, hogy a 2023-ban eladott James Traffordot visszavásárolják.

Az angol sajtóértesülésekkel ellentétben, miszerint Ederson már igent mondott a Galatasaraynak, olasz lapok arról írtak, hogy a Galatasaray már másra vetette ki a hálóját, ha mondhatjuk így, még nagyobb halra, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját nyert Gianluigi Donnarummára.

Az olasz kapuvédőnek is jövő nyáron jár le a szerződése, és mivel a PSG sokallja az idényenként neki utalt tizenkét millió eurót, ezért elengedheti őt. De Donnarummáért topklubok egész sora, köztük a Chelsea, az Inter és a Juventus is sorba áll, így nehéz elképzelni, hogy a Párizsból való távozása esetén az Európa-bajnok játékos épp Isztambulba költözne. De ha mégis így történik, vagy Ederson érkezik, akkor Sallai Rolandnak BL-győztes csapattársa lesz, és ilyen még nem volt.