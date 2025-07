Szívmelengető fotóval üzent a legyőzött olimpiai bajnok válogatottunk vezérének

A spanyol válogatott hosszú éveken keresztül egyfajta mumusa volt a mieinknek, de a szingapúri vizes világbajnokság hétfői elődöntőjében ez nem látszott meg, sőt! A magyar csapat már az első negyedben négy góllal meglépett, és a lendülete kitartott a meccs végéig, végül 15-9-re legyőzte az olimpiai bajnokot. Szilágyi Dorottya és Keszthelyi Rita három-három góllal vette ki a részét a sikerből. Utóbbi tizedik világbajnokságán szerepel, ezt a mérföldkövet koronázhatja meg egy aranyéremmel, ha a válogatottnak a vb-n másodszor, ezúttal a szerdai döntőben is sikerül legyűrnie a görögöket. De hétfőn is volt mit ünnepelni, a spanyolok legyőzése komoly dolog, éppen ők voltak azok, akik az elmúlt tizenhárom évben számtalan alkalommal elütötték Keszthelyiéket egy-egy fényes(ebb)en csillogó éremtől az olimpiákon, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon. A csapatkapitánynak talán részben ezért is rengeteget jelentett ez a győzelem, és ezt még a spanyolok csillaga, Beatriz Ortiz is jól tudta, az Instagramon egy, a meccs után készült sírva ölelkezős képpel gratulált a magyar csillagnak.

A spanyol Beatriz Ortiz gratulál Keszthelyi Ritának Fotó: Instagram

Megérdemelsz minden jót, ami történik. Kemény vereség volt, de senki sem érdemli meg jobban a győzelmet, mint te. Szeretlek.

A szívhez szóló üzenet nem véletlen, Ortiz és Keszthelyi csapattársak voltak a spanyol Sabadellben, az új idényben pedig ismét egymás oldalán, immáron a Ferencváros vízilabdázóiként harcolnak a trófeákért.

Keszthelyi Rita már nem álmodozik

Visszatérve a spanyolok elleni meccshez, a zárás után a Magyar Vízilabda-szövetség munkatársa próbálta szóra bírni Keszthelyi Ritát. Ez nehezen ment, az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes és Európa-bajnok játékos sírva nyilatkozott.

– Én már nem álmodok semmiről, mert minden megtörtént már a sportpályafutásomban és az életemben, ami megtörténhet. Ha a tavalyi olimpia óta megkérdeznek, mindig azt mondom, hogy csak azért játszom, hogy élvezzem, ami még hátravan. Mégis nagyon örülök, hogy ez megtörtént, nagyon büszke vagyok mindenkire, és köszönöm szépen a lányoknak ezt az élményt, szerintem köszönetet mondhatunk egymásnak, hogy egy ilyen élményben vehettünk közösen részt. Ez fantasztikus, egész életünkre elkísér. Nagyon örülök annak, hogy így döntöttem, és Sanyi (Cseh Sándor szövetségi kapitány – a szerk.) is úgy ítélte meg, hogy van itt még keresnivalóm. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért – mondta szerényen a világ egyik legjobb vízilabdázója.