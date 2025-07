A Liverpool játékosai furán festettek a hongkongi városnéző sétájukon + videó

Szoboszlai Dominik, valamint a nyáron leigazolt Kerkez Milos és Pécs Ármin is ott van a Liverpool ázsiai túrára utazott csapatában, amely szombaton Hongkongban az AC Milan, jövő szerdán Japánban a Yokohama F. Marinos ellen meccsel. Augusztus 4-én pedig már otthon, az Anfielden az Athletic Bilbao ellen lép pályára kétszer is! Arne Slot vezetőedző így minden játékosát tesztelheti. A négy találkozóból hármat azok a magyar szurkolók is láthatnak, akinek bővített televíziós előfizetésük van.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Liverpool városnéző sétáján (Forrás: X/Liverpool FC)

A Liverpool játékosai és az esernyők

A PoolBarátok arról számolt be, hogy a Network4 csoport megvásárolta a spanyolok elleni két felkészülési mérkőzés közvetítési jogát is. A Match4, illetve a Net4+ online streamingszolgáltatás a szombati, 13.30-as Milan elleni hongkongi meccs mellett tehát augusztus 4-én élőben közvetíti a 18 órás és a 21 órás Athletic Bilbao elleni mérkőzéseket is. Kerkez Milos – és talán Pécsi Ármin is – ezen a napon debütálhat az Anfielden. A Liverpool jövő hét szerdán Japánban 12.30-tól lép pályára a Yokohama F. Marinos ellen, ennek a mérkőzésnek a közvetítési jogait magyar sportcsatorna nem vásárolta meg. Ugyanakkor a Pool valamennyi felkészülési mérkőzésést a klub hivatalos streamingszolgáltatója, az All Red Video élőben közvetíti.

Szoboszlai Dominikék Hongkongban már gyorsan megejtettek egy városnézést is. A szerelésükhöz esernyő is tartozik, így a Liverpool játékosairól igazán szokatlan fotók és videók készültek. De bizony szükség is lett az esernyőkre.