Szoboszlai gólpassza videón, és bepillantás az Ázsiába indult Liverpool különgépébe

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool vasárnap az edzőközpontjában 5-0-ra nyert a másodosztályú Stoke City ellen, s mindhárom magyar játékosa, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is pályára lépett. Szoboszlai a kezdőcsapatban kapott helyet, és egy gólpasszt is kiosztott a triplázó Darwin Núneznek. Arne Slot a szünetben Giorgi Mamardashvili kapuson kívül a teljes csapatot lecserélte, de az 59. percben a hálóőr is lejött a pályáról, és Pécsi váltotta, aki most mutatkozott be a Liverpool színeiben. Kerkez a teljes második félidőt végigjátszotta.

A Liverpool mindhárom magyar légiósa, Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is elutazott Forrás: X/Liverpool FC

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is elutazott a Liverpool csapatával

A Liverpool legismertebb játékosai közül Alisson, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott és Luis Díaz nem volt a meccskeretben, és a szurkolók találgathatták, hogy utóbbi a csapattal elutazik-e, mert a reményei szerint elhagyja Angliát a nyáron, és a Bayern Münchennél folytatja a pályafutását. Nos, este kiderült, hogy a kolumbiai játékos is elutazott. Miként Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is. A legnevesebb hiányzó Federico Chiesa, az olasz játékos minden bizonnyal távozik a csapattól.