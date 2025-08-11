karácsonyboltbanvacilálnaptárhangulat

Van egy jó hírünk, ha már tanévkezdés előtt a karácsonyra készül

És van egy rossz, ha esetleg rosszul van a gondolattól.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11.
illusztráció Forrás: Pexels
Bár a naptár még augusztus elejénél jár, egy székesfehérvári üzletben már teljes pompájában ragyog a karácsony – adta hírül a Feol. 

Feltehetően nem sokan készülnek már most a karácsonyra, hiszen augusztus elején-közepén még a késő nyári szabadságon szokás vacillálni vagy éppen az iskolakezdésen. Aztán szembejön a valóság, és az embert arcon csapja a karácsonyi hangulat, amikor belép az üzletbe. A portál azt írja, egyesek mosolyogva fogadják az előre hozott ünnepi hangulatot, mások inkább úgy érzik, még túl korán van a karácsony gondolatához.

A Feol cikkében található fotón egyébként jól felismerhető, hogy a város melyik pontján található üzlet döntött a szokatlanul korai ünneplés mellett. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fejér - feol.hu
