Van egy jó hírünk, ha már tanévkezdés előtt a karácsonyra készül

Feltehetően nem sokan készülnek már most a karácsonyra, hiszen augusztus elején-közepén még a késő nyári szabadságon szokás vacillálni vagy éppen az iskolakezdésen. Aztán szembejön a valóság, és az embert arcon csapja a karácsonyi hangulat, amikor belép az üzletbe. A portál azt írja, egyesek mosolyogva fogadják az előre hozott ünnepi hangulatot, mások inkább úgy érzik, még túl korán van a karácsony gondolatához.