Van egy jó hírünk, ha már tanévkezdés előtt a karácsonyra készül

Bár a naptár még augusztus elejénél jár, egy székesfehérvári üzletben már teljes pompájában ragyog a karácsony – adta hírül a Feol.
Feltehetően nem sokan készülnek már most a karácsonyra, hiszen augusztus elején-közepén még a késő nyári szabadságon szokás vacillálni vagy éppen az iskolakezdésen. Aztán szembejön a valóság, és az embert arcon csapja a karácsonyi hangulat, amikor belép az üzletbe. A portál azt írja, egyesek mosolyogva fogadják az előre hozott ünnepi hangulatot, mások inkább úgy érzik, még túl korán van a karácsony gondolatához.
További Gazdaság híreink
A Feol cikkében található fotón egyébként jól felismerhető, hogy a város melyik pontján található üzlet döntött a szokatlanul korai ünneplés mellett.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Otthon start: a kedvezőbb számítási módot vehetik alapul
Folyamatosak az egyeztetések, a kereslet máris élénkült.
Hallott már róla: prémium bankkártya – mire jó, mire használható, itt mutatjuk + videó
A legtöbb esetben utazással kapcsolatos pluszszolgáltatásokat kap az ügyfél ingyen.
Megint esik a benzin ára
Kedden ismét olcsóbb lesz az üzemanyag.
Ezt gondolja most a hazai terjeszkedésről a Primark
Így reagált a cég a kérdésre, hogy terjeszkedne-e tovább.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Otthon start: a kedvezőbb számítási módot vehetik alapul
Folyamatosak az egyeztetések, a kereslet máris élénkült.
Hallott már róla: prémium bankkártya – mire jó, mire használható, itt mutatjuk + videó
A legtöbb esetben utazással kapcsolatos pluszszolgáltatásokat kap az ügyfél ingyen.
Megint esik a benzin ára
Kedden ismét olcsóbb lesz az üzemanyag.
Ezt gondolja most a hazai terjeszkedésről a Primark
Így reagált a cég a kérdésre, hogy terjeszkedne-e tovább.