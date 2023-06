Hiányzott a gól, döntetlent ért el a Rossi-csapat Montenegróban

Marco Rossi csak egy helyen változtatott ahhoz a kezdőhöz képest, amely márciusban Bulgária ellen 3-0-s győzelemmel kezdte meg az Európa-bajnoki selejtezőket. A győztes csapaton kényszerűségből kellett változtatni, hiszen a Fradi középpályása (aki már nem is a Fradi középpályása), Vécsei Bálint sérülés miatt ezúttal nincs a keretben. A helyét Callum Styles vette át a kezdőben, aki meg márciusban volt sérült, így tavaly november után tért vissza a válogatottba.

Ádám Martin és a magyar válogatott játékából hiányzott a gól. Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Így állt fel a magyar válogatott: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla, Nagy Á., Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Ádám.

Bár a csapat nem sokat változott a márciusi selejtezőhöz képest, a meccs teljesen ellentétesen indult, ami számunkra nem volt jó hír. Míg Bulgária ellen a Rossi-csapat már a hetedik percben megszerezte a vezetést, épp a hiányzó Vécsei góljával, addig most Montenegró kerülhetett volna előnybe rögtön az elején. Még a hetedik perc is stimmelt: a 70. válogatott meccsén szereplő Nagy Ádám a saját kapunkra fejelt egy beadást, a labda már Dibuszon is túljutott, szerencsére gól helyett a felső lécen pattant.

Figyelmeztető jel volt ez, hogy nem lesz könnyű menet a podgoricai, olyan látványos legalábbis biztos nem, mint a magyar drukkerek vonulása volt a városban a meccs előtt. Sajnos igazolódott a félelem, a magyar válogatott hiába birtokolta többet a labdát (a meccs nagy részében több mint hatvan százalékban, olykor a hetvenet megközelítve), nem találta a rést a pajzson, mint Bulgária ellen, sőt Montenegró további helyzetekkel tudott veszélyeztetni.