Lebukott Magyar Péter, a pornós Róka Réka fontos posztot tölt be a Tisza Pártban

Magyar Péter pártjának a pornósztárja, Róka Réka továbbra is fontos vezető szerepet tölt be a Tisza Pártban. Nem egy a sok közül, hanem a csúcsvezetőség tagja, ő az országos szervezőtitkár – számolt be róla a Ripost.

Róka Réka a kezdetektől Magyar Péter elválaszthatatlan társa, aki az egész országban felelős a Tisza szigetek szervezéséért. Mióta Magyar Péter elkezdte az országjárást, vele együtt utazik mindenhová. A legfontosabb rendezvényeken, országos szervező titkárként mindig ott ül a csúcsvezetőséggel együtt az első sorban

– írták a lapnak a Tisza Párt aktivistái, és bizonyító fotókat is elküldtek a szerkesztőségbe.

Róka Réka a Tisza Párt kongresszusán (Fotó: Ripost)

Róka Réka ezen a képen is együtt ül az első sorban Pósfai Gábor pártigazgatóval, Rost Andrea operaénekesnővel Molnár Dániel fővárosi képviselővel, Barna Judit Annamária fővárosi képviselővel, Gémes Szilva fővárosi képviselővel, és Kulcsár Krisztiánnal a bukott MOB-elnökkel.

Róka Réka már a kezdetektől Magyar Péter elválaszthatatlan társa, aki már az első teherautós országjárástól ott van minden fontos megmozduláson, árnyékként követi az elnök urat. Ő tartja kézben az egész országban a Tisza szigetek szervezését

– írták a csalódott aktivisták.

Miután kiderült, hogy Róka Réka pornósztárként is tevékenykedik, Magyar Péter megpróbálta őt egyszerű "mezei aktivistaként" beállítani és azzal mentegetőzött, hogy sajnos nem sikerült sok ezer emberüket megfelelően "átvilágítani". Eközben arra kérte, a szervező titkárt, hogy a botrány elültéig, most vonuljon kicsit háttérbe, de folytassa tovább a munkát.

Róka Réka és Magyar Péter (Fotó: Ripost)

Róka Réka a botrány kirobbanásának napján pánikszerűen törölni kezdte közösségi oldalait, igyekezett minden kellemetlen nyomot eltüntetni. Pornós cégétől a világszerte jól ismert Pierre Woodman Production-től azt kérte, hogy szüntessék meg a szerződését és eddigi filmjeinek forgalmazását is szüneteltessék. A Ripost információi szerint a kérést a filmek nagy népszerűsége miatt elutasították.

Borítókép: Magyar Péter és Róka Réka, a Tisza Párt funkcionáriusa, pornószínésznő (Fotó: Ripost)