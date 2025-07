Robbant a pornóbomba: közismert szexmunkás dolgozik Magyar Péter alatt

Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a nő „odaadó”, „kitartó”, „fáradhatatlan” munkáját és még egy oklevelet is nyomtatott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, így biztosítva be jövőjét a politikában.

Róka nem az első hölgy, aki a pornó világából érkezik a Tisza Párt környékére. Mint azt korábban megírtuk Staller Ilona, azaz Cicciolina, a hajdani pornószínésznő és korábbi baloldali olasz parlamenti képviselő számos posztban állt ki Magyar Péter mellett és biztosította a támogatásáról.