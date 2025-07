Botrány: Kubatov magánéletét gyalázta gusztustalanul a Népszava szélsőbalos vérebe

Forrás: 30eveszabadon

Korabeli Fidesz-, MDF-, kisgazda- és meglepetésre, még SZDSZ-plakát is fellelhető a gyűjteményben. Kényelmes kanapék és két fotel is helyet kapott a viszonylag tágasnak mondható térben. Könyvespolcokon sorakoznak a klubtagok által közkinccsé tett könyvek, főként politikai témájúak, de akad szépirodalom is a választékban. Félix szívesen jött le a héten olvasgatni és természetesen írni is a hűvös klubszobába. Itt találkozott a ház gondnokával, Krasnyánszky Zoli bácsival, aki Reinfrank néni mellett a ház lelke, motorja.