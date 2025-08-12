Svájc, a kiszámított harmónia

Multikulturalizmus, mégis egységes szabályok. Évszázadok óta ezek jellemzik Svájcot. A történelem új kihívások elé állítja az alpesi országot, amely azonban szigorúan megvédi önnön érdekeit.

Sokkszerű az első élményünk: nem működik a parkolóóra Davosban. Már Svájc sem a régi? Alig merünk városnéző sétára indulni. Hiába pásztázom körbe a környéket, sehol egy hivatalos személy. Fiataloktól kérek tanácsot, mitévő legyek. „Nem hinném, hogy ilyen esetben tartani kellene a bírságtól. Fotózza le a szerkezetet, s ha mégis jönne büntetés, válaszként küldje el e képet, ami elegendő bizonyíték.” Praktikus javaslat, tökéletesen jellemzi, hogyan is működik manapság a világ. Így teszek. A két évtizeddel ezelőtti tapasztalat ad nyugalmat:

önkiszolgáló benzinkútnál addig bénáztam, amíg az automata elnyelte ötven svájci frankomat. Másnap, amikor munkaidőben szóvá tettem, az alkalmazottak keresztkérdések és ellenőrzés nélkül adták vissza az összeget és még ők kértek elnézést, amiért nem tüntették fel világosan az automata használatát.

A következő benyomás csak látszólag nem illik bele a nyáron is hűvös davosi mindennapokba: mintha csak a tel-avivi repülőtéren járnánk, a pályaudvaron ortodox zsidó családok jönnek-mennek. Ám ennek már hagyománya van. Davosban, különösen a nyár második felében, úgy három-négyezer zsidó család fordul meg vendégként. Tévedés, nem annyira a luxust, inkább a megfizethető nyugalmat keresve, a város ugyanis elsősorban téli üdülőközpont, az ezerötszáz méteres magasságban fekvő település nyáron inkább a megszállott túrázókat vonzza, a tó vize fürdőzésre nem igazán alkalmas.

Tradicionális öltözetükkel és hajviseletükkel az ortodox zsidók a vendégközösség különös színfoltját alkotják. Háborítatlanul élvezhetik az alpesi nyugalmat, zsinagógát látogathatnak, egyes éttermek pedig kóser ételeket kínálnak.

Telente már vegyesebb a kép. Többször zavart, sőt balesetet okozott, amikor az ortodox zsidók nem megfelelő téli öltözetben, akár szánkóval merészkedtek a sípályákra. Egy időben sűrűn cikkeztek erről Svájcban. Természetesen a svájci zsidó közösség vallási jogainak csorbítását olvasta ki a tiltó intézkedésekből. Mindhiába. Győzött a praktikum és a többségi érdek. Ezzel együtt az ortodox zsidókat továbbra is szívesen fogadják nyaranta.

Davos persze sokkal inkább ismertebb a Világgazdasági Fórumról és Thomas Mannról, itt játszódik a Nobel-díjas író egyik legismertebb műve, A varázshegy.

Thomas Mann százötven éve született, több eseményt rendeznek ennek apropóján. Kulturális csemege végigjárni a regény helyszíneit összekötő Thomas-Mann-Weget, ám le kell mondanunk róla, mert leszakad az ég. Vegyes élményekkel búcsúzunk Davostól: a városnak a marketingje erősebb, mint amilyen maga a valóság.