Magyar Péter a lejtőn: Török Gábor után Hann Endrét is pofon csapta a könyörtelen igazság

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője a következőket írta a Magyar Nemzetben megjelent publicisztikájában Hann Endréről és a Medián meglepő Tisza-fölényt mutató kutatási eredményéről:

"(…) Hann Endre még az Alkotmánybíróságon is elveszítette az Elk*rtuk című film producerével szembeni perét, mely film Endre néven ábrázolt egy közvélemény-kutatót, aki a háttérből irányította a Gyurcsány-kormány döntéseit, hamis kutatási adatokat közölt, és titokban egyeztetett miniszterekkel. A közeli ismerősei szerint Hann Endre emiatt elképesztően ideges lett, és azóta az egyébként is ellenzéki Hann még a korábbinál is jobban utálja a Fideszt. Lehet tehát, hogy valójában személyes motiváció áll az egész mögött. (…)”