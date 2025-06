Kedves jobboldal! Győzelemre fel!

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András vitája nem csupán abból a szempontból volt fontos, hogy végre valaki a szemébe mondta a tiszásoknak, hogy csak demagóg lózungokat hangoztatnak, amelyeknek sok esetben közük sincs a valósághoz. Volt még egy lényeges üzenete is: a jobboldal igenis le tudja győzni a globalisták aktuális kedvencét, a Tisza Pártot, akár nehezített pályán is. Ugyanez a tanulsága a Voks 2025 magas részvételi arányának is. De vegyük sorra!

Egy dologban nagyon erős a globalista oldal: ez pedig a tudatipar. Hiába járatták már le magukat számtalan alkalommal a baloldali közvélemény-kutatók, hiába keltettek hamis reményt az ellenzéki szavazókban a korábbi választások előtt, és hiába bizonyították be már számtalanszor, hogy a hozzájuk kapcsolódó sajtót külföldről irányítják, még a jobboldali szavazókat is el tudják bizonytalanítani.



Ez a helyzet például a Medián kutatásával, amely ezúttal már 15 százalékos Tisza-előnyt vizionál. Azt mondják, hogy ez egy trendforduló, ilyesmi még sosem volt, hatalmas előnynek számít. Szerencsére az internet nem felejt; elég csak Karácsony Gergely közösségi oldalát végigscrollozni egészen 2021. november 8-ig, amikor a Márki-Zay Péter javára visszalépő főpolgármester ezt írta:

„A Závecz Research legutóbbi kutatása után a Republikon Intézet is ellenzéki vezetést, méghozzá több mint 10 százalékos fölényt mért a Fidesszel szemben, a Párbeszéd támogatottsága pedig 4 százalékra növekedett. A Fidesz 15 éve vezeti a közvélemény-kutatásokat, de most fordult a kocka. Több mint tíz év telt el azóta, hogy az ellenzéki politikusok közül elsőként kimondtam: teljes összefogás kell a Fidesz leváltása érdekében. A kormányváltás nem lehetséges a még bizonytalan szavazók megszólítása nélkül; Márki-Zay Péter népszerűsége pedig a felmérés szerint közöttük is 66 százalékos. Szóval, csak felfelé!”

Mindezt nagyjából öt hónappal a 2022-es parlamenti választás előtt. Emlékszem, ezeknek a híreknek és közvélemény-kutatásoknak a hatására a jobboldalon sokan megijedtek. Ha valaki valóban tíz százalékkal vezet, és még a bizonytalanok körében is 66 százalékos a népszerűsége, akkor bármit csinálhat, bármekkorát hibázhat, biztosan megnyeri a választást. Egy nappal a választás előtt pedig jött a Publicus Intézet a hírhedt 47-47 százalékos kutatásával. Egy napra rá bebizonyosodott, hogy ezek a közvélemény-kutatások egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak; a Fidesz tábora egymillióval nagyobb volt az ellenzékénél, amit nem lehet semmilyen sikeres mozgósítással vagy hirtelen átrendeződéssel magyarázni.

Most is ez a helyzet. A baloldali közvélemény-kutatók csak az ellenzéki közeget akarják lelkesíteni ezekkel a felmérésekkel.

De maradjunk még egy kicsit a Mediánnál! Mert itt a politikai motiváció mellett van még pár érdekesség. Hann Endre, a Medián ügyvezetője azt nyilatkozta a napokban, hogy ő is nagyon meglepődött azokon a számokon, amelyeket az elmúlt napokban publikált a Tisza hatalmas vezetéséről. Ez nem csoda, hiszen az adatoknak közük nincsen a valósághoz, de emellett azért is lepődhetett meg Hann Endre, mert több ismerősömtől is eljutott hozzám az információ, hogy amikor felhívta őket a kérdezőbiztos, akkor először azt mondta a telefonba, hogy a Mediántól van, majd váltott, és az Iránytű Intézetet nevezte meg. Ezt az információt több, a hazai kutatócégekre rálátó forrásom is megerősítette; az ő értesüléseik szerint már régóta valójában az Iránytű Intézet készíti a Mediánnak is az adatfelvételt. Ez már csak azért is elképzelhető, mert a cégadatok alapján a Medián Közvélemény- és Piac­kutató Kft. munkavállalóinak száma négy fő; abból két fő a vezetők száma, tehát vélhetően az adatfelvételt másokkal végeztetik el, erre lehet kiváló partner az Iránytű Intézet.

Az Iránytű Intézet a Jobbik korábbi kutatócége és meglehetősen pontatlan; a korábbi Vona Gábor-féle Jobbik-tábor irányába torzítanak az adatai, akik nagyrészt ma már tiszások. Ezt mutatja, hogy a Medián mostani mérésében is kétszázalékos Jobbikot mértek, miközben még én sem tudom megnevezni a Jobbik elnökét, pedig napi szinten foglalkozom politikával; a párt gyakorlatilag nem létezik. De emlékezetes, hogy a 2018-as parlamenti választás előtt például azt mérték, hogy a Jobbik a fő kihívó, és ha 70 százalék körüli vagy afeletti lesz a részvétel, akkor a Fidesz elveszíti a parlamenti többségét, majd jött a 70 százalékos részvétel és a fideszes kétharmad. Simán elképzelhető tehát az a forgatókönyv, hogy Hann Endre egy olyan kutatócég adataira (Iránytű Intézet) támaszkodik, ami nem is az övé, és valójában adatfelvételi problémák vannak.

És persze van a rosszindulatú forgatókönyv is. Hann Endre még az Alkotmánybíróságon is elveszítette az Elk*rtuk című film producerével szembeni perét, mely film Endre néven ábrázolt egy közvélemény-kutatót, aki a háttérből irányította a Gyurcsány-kormány döntéseit, hamis kutatási adatokat közölt, és titokban egyeztetett miniszterekkel.

A közeli ismerősei szerint Hann Endre emiatt elképesztően ideges lett, és azóta az egyébként is ellenzéki Hann még a korábbinál is jobban utálja a Fideszt. Lehet tehát, hogy valójában személyes motiváció áll az egész mögött.

Bármi is legyen az igazság, a 2026-os parlamenti választásig, a 2022-es választási kampányhoz hasonlóan, sok ilyen jellegű manipulatív közvélemény-kutatást fogunk még látni; ezeket pedig a balliberális sajtó nagy élvezettel és részletességgel fogja majd tálalni.

Ezeknek ugyanakkor nem szabad bedőlni, ahogyan 2022 előtt sem tettük. Bár az ellenzék szemszögéből akkor és most is lesz egy számunkra kontraproduktív hatása: a fideszes szavazók megijednek, így a választás napján mindenképpen elmennek szavazni.

A valódi erőviszonyokat sokkal inkább le lehet szűrni az olyan politikai eseményeken, mint például a kormány által indított Voks 2025 szavazáson vagy a Tisza által tavasszal lefolytatott konzultáción. A közjegyző által hitelesített és ellenőrzött Voks 2025 szavazáson összesen 2 284 732 ember vett részt, ebből 2 040 168-an papíralapon, míg 244 564-en online mondták el a véleményüket. Ezzel szemben a senki által nem hitelesített és ellenőrzött Tisza-féle konzultáción 1,1 millió ember vett részt a saját bevallásuk szerint, tehát fele­annyian sem, mint a kormányén. Ez azt jelzi, hogy a kormányoldal mozgósító képessége sokkal erősebb.

Nem meglepő, hogy Magyar Péter idegesen és álhíreket terjesztve reagált a Voks 2025 visszaküldési adataira, ugyanis tudja nagyon jól, hogy ez annak a jele, hogy a Fidesz vezet. Természetesen az is zavarja Magyar Pétert, hogy a brüsszeli és kijevi barátai elvárását sem tudta teljesíteni, ugyanis nekik az az elvárásuk, hogy az legyen a látszat, hogy a magyarok többsége támogatja az ukrán EU-tagságot – éppen ezért hivatkozik még Zelenszkij is a Tisza szavazására.

Ami a kegyelemdöfést jelentette Magyar Péternek a héten, az a Takács Péter és Kulja András között lefolytatott vita. Az egészségügy a mindenkori ellenzék témája, nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon. Ennek ellenére Kulja András még a tiszás véleményformálók és szimpatizánsok szerint is csúfos vereséget szenvedett.

Nagyon jól kijött a vita során, hogy a Tisza csupán egy virtuális alakulat, amely mögött nincsen tartalom, nem számítanak egyáltalán kormányképes erőnek.

Ahogy egy tiszás fogalmazott: nem kell ide lejáratókampány a Tisza ellen, Kulja Andrásék lejáratják saját magukat. Nem lepődnék meg, ha ez után a vita után Magyar Péter egyetlenegy tiszást sem engedne többé kamera elé, hiszen tudja nagyon jól, hogy ezek az események jelentősen rombolják a virtuális térben kialakított érzetet, és egyre több ember számára világossá teszik: a Tisza nem váltópárt, csupán egy érzet, ami hamar szertefoszlik.

Az aggódó jobboldal számára csak egy üzenetem van: fel, győzelemre!