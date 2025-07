Aktivizálódik a nemzeti tábor

Emlékszem, tavaly több olyan kritika is elhangzott jobboldali körökben, hogy Orbán Viktornak nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a belpolitikai eseményekre. Ennek oka az volt, hogy mindenki érezte, átrendeződött a magyar belpolitika, amihez a nemzeti oldalnak is igazodnia kell. A mostani Tusványos előtt ez a kritika már nem jelenik meg, az elmúlt hónapokban érezhető változások következtek be:

a Fidesz vezető politikusai közül többen is előtérbe kerültek, és saját stílust képviselve vívják meg a politikai vitákat, akár szakpolitikai vitákban is toronymagasan verik az ellenfelet, emellett az online térben is olyan pozitív irányú változások következtek be, ami a jobboldal győzelmét hozhatja el 2026-ban.

Emellett természetesen a külpolitikai helyzet is napirenden maradt, ugyanis Ukrajna ügye egyben belpolitikai téttel is bír, az esetleges EU-csatlakozásukat minden magyar megérezné.

Most zajlik a 34. Tusványos Székelyföldön, ami a székely–magyar–román találkozások, az esti koncertek és a számos izgalmas program mellett Orbán Viktor szombati beszéde miatt is kiemelt jelentőségű esemény. Tavaly pár héttel a 2024-es EP- és önkormányzati választások után voltunk, amelyeket a Fidesz–KDNP megnyert, míg az ellenzéki oldal teljesen átalakult. Szinte teljesen eltűntek a korábbi ellenzéki szereplők, míg a Tisza Magyar Péter vezetésével az ellenzék fő politikai ereje, egyben a globalisták legújabb projektje lett.

A miniszterelnök Tusnádfürdőn mindig egy átfogó geopolitikai áttekintést nyújt, az itteni előadása nem igazán az aktuálpolitikáról, sokkal inkább a távlati célkitűzésekről és a globális folyamatok értékeléséről szól. Tavaly ennek megfelelően kiemelten foglalkozott az amerikai választás tétjével és azzal, hogy mit vár Donald Trump győzelmétől.

Biztosra vette Trump győzelmét, ez be is jött neki, ugyanakkor azt maga a miniszterelnök is elismerte azóta, gyorsabb békekötésre számított Ukrajnában. Ennek ellenére Trump szerepe továbbra is pozitív az orosz–ukrán konfliktus szemszögéből nézve is: az amerikai elnök azt mondja, hogy azonnal be kell fejezni a harcokat, és békét kell kötni.

A mostani tusványosi beszédben is várhatóan kiemelt figyelmet kap az ukrajnai helyzet, ugyanis ez nem egy távoli konfliktus, hanem olyan geopolitikai kérdés, ami az esetleges ukrán EU-tagsággal kiegészülve alapjaiban veszélyezteti Magyarországot és a magyar embereket.

A Voks 2025 szavazáson több mint kétmillió ember vett részt, és egyértelműen elutasították Ukrajna EU-csatlakozását. A helyzet azonban tovább fokozódik. Ursula von der Leyen nemcsak az ukrán EU-tagságot akarja minden erejével ráerőltetni az uniós tagállamokra, hanem a következő uniós költségvetés negyedét is odaadná az ukránoknak.

Emellett még több pénzt beszedne az európai adófizetőktől, miközben például az európai gazdák támogatását jelentős mértékben csökkentené.

És itt meg is érkeztünk a magyar belpolitikához. Ugyanis Magyar Péter az Európai Parlamentben, de még az itthoni lakossági fórumain is rendszeresen azzal támadta a magyar kormányt, hogy hazudik, amikor arról beszélt, hogy az Európai Bizottság a területalapú támogatások csökkentésére készül. Ehhez képest Ursula von der Leyen kiállt, és bejelentette a gazdáknak járó támogatások jelentős csökkentését, ami akkora felháborodást keltett az európai gazdák körében, hogy azonnal tiltakozni kezdtek.

De miért védi Magyar Péter ennyire látványosan Brüsszelt, és miért áll bele olyan hazugságokba, amik igen könnyen cáfolhatók? Ez a pont talán a leglényegesebb. A 2026-os választás ugyanis pontosan erről fog szólni.

Magyar Péter ebben a konkrét esetben is azt bizonyította, hogy ő nem Magyarország érdekeit nézi, az Európai Parlamentben sem azt képviseli. Az ő megrendelői Brüsszelben vannak, ennek megfelelően kommunikál ezekben a fontos kérdésekben is. Éppen ezért fogalmazott úgy Orbán Viktor, hogy neki nem Magyar Péterrel van vitája itthon, hanem a gazdáival Brüsszelben. Valójában őket kell legyőzni 2026-ban.

Visszakanyarodva a magyar belpolitikára: a régi ellenzék összeomlásával és a Tisza megjelenésével egy új felállás alakult ki, amihez természetesen a nemzeti oldalnak is viszonyulnia kell, ki kell alakítania a stratégiá­ját a 2026-os választás előtt. Orbán Viktor tavalyi kötcsei pikniken elmondott beszéde óta nagyon sok minden változott, a jobboldal aktivizálta magát, fegyvernemet váltott, és érezhetően más irányt vett a választási kampányra készülve. Ennek egyik kiemelt része a digitális világban a fokozottabb jelentlét. A 2022-es választás előtt például a Megafon – melynek én is tagja vagyok – arról szólt, hogy egyes véleményformálókat segítsen abban, hogy erősebben tudja hallatni a hangját a közösségi médiában. Ez egy formabontó és világszerte újdonságnak tekinthető műfaj volt, világszerte érdeklődéssel figyelték. Meg is lett a hatása, a Fidesz az online térben is megnyerte a 2022-es parlamenti választást.

A 2026-os választás előtt azonban új technikákra van szükség az online térben is. Erről szól a Harcosok Klubja, melynek májusi rendezvényén Orbán Viktor bejelentette, hogy a Fidesz egy új online aktivistahálózatot hoz létre, amelynek a tervei szerint a választásra százezer tagja lesz.

Jelenleg már harmincezer fölött áll a számláló, tehát időarányosan jól áll a csapat. Míg a Megafonnál az volt a cél, hogy egy-egy kiemelt szereplő legyen erősebb az interneten, a Harcosok Klubja arról szól, hogy több tízezer aktivista mutassa meg magát az online térben, erősítve a jobboldali tartalmak elérését és politikai hatását, illetve segítse a kormányoldal kampányát majd a választás előtti időszakban.

Sokan felteszik a kérdést, hogy ez miért fontos. A válasz egyszerű:

Magyar Péter egy olyan digitális világot épített ki, amely azt a látszatot kelti a közösségi médiában, mintha ők lennének a többség. Ennek leglátványosabb példái, amikor egy-egy eseményén néhány száz ember lézeng, de a Facebook-oldalán olyan fotók jelennek meg, mintha ezrek vagy tízezrek hallgatnák őt a legkisebb településeken.

Teljesen mindegy neki, hogy milyen kevesen vannak az egyes eseményein, ugyanis a virtuális buborék továbbépítése a célja, amit megerősít a manipulatív közvélemény-kutatásokkal. Ezzel azt akarják elérni, hogy a jobboldali szavazók elbizonytalanodjanak, ne menjenek el szavazni, lefutottnak érezzék a mérkőzést. Ezért kiváló újítás a Harcosok Klubja, ami érezhetően lendületet adott a jobboldalnak.

Emellett az elmúlt hónapokban megmutatkozott, hogy Magyar Péter digitális világa a valóságban mennyire nem működőképes. Elég csak arra gondolni, hogy

a tiszás Kulja András szénné égett a Takács Péterrel folytatott egészségügyi vitában – bebizonyítva, hogy a Tisza Pártnak semmilyen érdemi szakpolitikai víziója nincsen, illetve nincsenek alkalmas emberei sem. De ugyanez látszott a Tisza kongresszusán is, ahol még mindig nem mutattak be egyetlen jelöltet sem,

miközben szilvesztereste Magyar Péter még azt ígérte, hogy áprilisra előre hozott választást harcol ki, tavaszra pedig a Tisza Párt készen áll a választásra. Ez is csak egy ripacskodó politikus hangzatos szólama maradt, aki még a tomboló vihart is csupán zápornak tartja…