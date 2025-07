Magyar Péter varázstalanítja magát

Minden magát újnak valló politikai erő esetében természetes jelenség, hogy az újdonság varázsa miatt a választók sokkal több mindent néznek el neki, mint a már régóta létező formációknak. Ezt az előnyt használta ki Magyar Péter az elmúlt egy évben, amikor 180 fokos fordulatokat vett, gyalázta a saját választóit és a képviselőit, és amikor számos hazugságba vagy álhírbe belefutott. Az újdonság varázsa ugyanakkor már elmúlt, amit jól jelez, hogy Magyar Péternek a héten már egy Facebook-bejegyzést is le kellett szednie az oldaláról, miután még a saját támogatói is felháborodtak rajta.

De vegyük sorra, milyen hibákat követett el Magyar Péter, aminek következtében beindult a varázstalanodás!

Érdemes visszanézni Magyar Péter 2024 első felében adott interjúit, és akkor rádöbbenhet az ember, hogy egy év alatt számos kérdésben szembement a saját állításaival.

A legszembetűnőbb, hogy akkor még azt mondta, nem akar politikus lenni, főleg nem EP-képviselő, amit csak könnyű pénzszerzésnek titulált, de még a mentelmi jogot is el akarta törölni. Ehhez képest ma Magyar Péter az ellenzék fő politikusa, bent ül az Európai Parlamentben, és ragaszkodik a mentelmi jogához, hogy ne lehessen büntetőeljárásokban felelősségre vonni.

Ez csak három látványos példa arra, hogy Magyar Péter nem tartja be az ígéreteit, napokon belül képes épp az ellenkezőjét tenni.

Mindez ugyanakkor sokáig nem érdekelte az ellenzéki szavazókat, hiszen az újdonság varázsa mindezt elfedte. Ugyanez a jelenség volt megfigyelhető a korábbi ellenzéki formációknál is. Ilyen volt például a Momemtum is. A párt 2017-es feltűnésekor teljesen elalélt tőlük a balliberális nyilvánosság. Hiába látszódott, hogy Fekete-Győr Andrásék nem a világmegváltó tudásukkal fogják beírni magukat a történelemkönyvekbe – és akkor finoman fogalmaztam –, hosszú hónapokon keresztül bármit hibázhattak, bármit elronthattak, az ellenzéki szavazók akkor is imádták őket. Nem telt el nap, hogy Fekete-Győr András ne szerepelt volna valamelyik balliberális lap címlapján, ne azonosították volna őt a fiatalkori Orbán Viktorként.

A Momentum szerencsétlensége az volt, hogy a feltűnésük és a 2018-as parlamenti választás között több mint egy év telt el, így a magyar választóknak volt elég idejük kiismerni őket, ráadásul elmúlt az a bizonyos újdonság varázsa.

Látták, hogy ez is csak egy újabb globalista projekt, amelyiktől a migrációs válság kellős közepén semmi jóra nem lehet számítani.

Emellett kijöttek a belső konfliktusok, távozásoktól és lemondásoktól volt hangos a kampányidőszak. A párt hatalmas reménységből nagy csalódás lett.

Valami hasonló folyamat zajlik le a Tisza Párt esetében is. Takács Péter és Kulja András vitáján még az ellenzéki közeg előtt is világossá vált, hogy az üres lózungok mögött nincsen semmilyen szakpolitikai tudás. Varga Judit megszólalása után mindenki számára világossá vált, hogy Magyar Péter valójában milyen ember, illetve hogy már a politikai indulása elején sem mondott igazat a választóknak, például a feleségéről titokban rögzített hangfelvételről. Emellett beindultak a távozások is, Ordas Eszter, a Tisza fővárosi frakcióvezetője egy nappal Varga Judit nagy vihart kavart megszólalása után lemondott a pozíció­járól, akit Gerzsenyi Gabriellával, a Tisza EP-képviselőjével kellett pótolni. Ez amellett, hogy egy új jelenség a Tisza esetében, azt is mutatja, hogy továbbra is egy egyszemélyes show-műsor a Tisza, továbbra sincsenek megfelelő emberei Magyar Péternek, hiszen ellenkező esetben nem az Európai Parlamentből kellene beültetni valakit a Fővárosi Közgyűlésbe.

És mindezt követte Magyar Péter nagy botrány kavart Facebook-bejegyzése, amelyben a vihar miatt támadta a kormányt, és azt állította a hatalmas károkat okozó ítéletidőről, hogy az csak egy zápor volt, és nevetgélt azon, hogy le kellett zárni a repteret. Ez már akkora ellentétben volt a Tisza-szavazók valóságérzékelésével is, hogy Magyar Péternek a tanácsadói nyomására végül törölnie kellett ezt a bejegyzését.

És ez a kulcsa az egésznek. Magyar Péter ugyanis egy virtuális világot épített ki, amiben nem számítanak a tények, nem számít a valóság. Az álprofilhadseregével azt az érzetet kelti, mintha ők lennének a többség, amellett, ha kiír valamit a Facebook-oldalára, azt a tiszás keménymag készpénznek veszi, nem is gondolják, hogy Magyar Péter éppen átveri őket. A vihar esetében ugyanakkor meztelen volt a király.

Ugyanis hiába írja ki Magyar Péter a Face­book-oldalára, hogy az csak egy zápor volt, ha a tiszás szavazó kinyitja az ablakot, kinéz az utcára, akkor látja, hogy fúj a szél, hogy kidőlnek a fák, szirénáznak a tűzoltók, annyi kár keletkezett a hatalmas vihar miatt. Ez olyan eset volt, amikor még a legelkötelezettebb ellenzéki szavazók is a saját szemükkel láthatták, hogy Magyar Péter csak egy ripacs, aki oly mértékben torzítja a valóságot, hogy arra rég nem volt példa a magyar belpolitikában.

A Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásaim szerint Magyar Péter rendkívül ideges volt a sok negatív üzenet miatt, és amiatt is, hogy még a Tisza-szavazók keménymagja is felháborodott. Magyar Péter kezdetben ugyanazt a taktikát választotta, mint a szír repülőgéppel kapcsolatos álhírnél: gyorsan más témákban kezdett el posztolni, hogy elterelje a figyelmet a botrányos megjegyzéséről. Emellett törölte és letiltotta azokat, akik kritizálták.

Később azonban, a tanácsadói nyomására, végül törölte az egész posztot, majd elnézést kért. Ez azonban nem őszinte bocsánatkérés volt, csupán politikai kármentés. Jól mutatja ezt, hogy saját maga is úgy kezdte a bocsánatkérést, hogy „sokak kérésére” teszi ezt.

Az eset rávilágított még egy fontos dologra. Az, aki az ország vezetésére készül, nem lehet forrófejű. Egy vezetőnek megfontoltnak, higgadtnak és felelősségteljesnek kell lennie – különösen ilyen helyzetekben. Ha egy ripacs irányítja az országot, akit semmi és senki nem érdekel, csak a saját hatalma, az olyan következményekhez vezethet, mint a 2006. augusztus 20-i eset. Akkor a viharelőrejelzések ellenére is megtartották a tűzijátékot, és többen életüket vesztették. Igen, Gyurcsány Ferenc is hasonló karakter volt – láttuk, mi lett a vége.

De térjünk vissza egy pillanatra Varga Juditra! Az ő megszólalásának azokívül, hogy rávilágított Magyar Péter valódi énjére, még egy fontos hatása volt:

lendületet és erőt adott a jobboldalnak.

A volt feleség egyedül kiállt a tiszás propagandasajtó elé, és kendőzetlenül kitárta a lelkét, majd alaposan és határozottan helyretette az ott megjelent propagandistákat. Varga Judit megmutatta, hogy nem kell megijedni tőlük, nem kell félni. Hiába a sok trauma, hiába a sok megpróbáltatás, akkor is ki kell állni az álláspontunk mellett, és határozottnak kell maradni. Az, hogy Varga Judit kitálalt, és szembesítette a történtekkel a tiszás propagandasajtót és Magyar Pétert, azontúl, hogy zavart okozott a Tiszában, erőt és lendületet adott a jobboldalnak. Nem meglepő, hogy Orbán Viktor is több interjúban reagált az esetre, és elmondta, hatalmas veszteség Varga Judit távozása a Fidesznek, hiszen a volt miniszternek miniszterelnöki képességei voltak.

A fentieket összefoglalva: Magyar Péter hibát hibára halmoz, sőt már olyan pofonba is beleszaladt, ami miatt még egy bejegyzését is törölnie kellett. Az elmúlt hetekben pedig például Takács Péter és Kulja András vitájának köszönhetően, amelyben a tiszás politikus csúfos verséget szenvedett vagy Magyar Péter forrófejűsége miatt egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy nem kormányzóképesek.

Erre rakódik még az a kampány, amit a Nemzeti Ellenállás Mozgalom indított, miszerint Magyar Péter a magyar Zelenszkij. A kampány lehet, hogy egy kicsit viccesen mutatja be a jelenséget, azonban a mögötte álló tények halálosan komolyak. Magyar Péter és az ukrán elnök karaktere és személyisége nagyon sok párhuzamot mutat, ráadásul a mögöttük álló globalista körök is ugyanazok. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az Ursula von der Leyen ellen folyó bizalmi szavazáson sem mondott nemet az Európai Bizottság elnökére, ugyanis ő is ahhoz a háborúpárti, az ukrán EU-tagságot támogató globalista körhöz tartozik, amely az európai érdekeket háttérbe tolva áll be teljes mellszélességgel Ukrajna mögé.

A Fidesz érezhető módon lendületet vett az elmúlt időszakban: bemutatta, hogy szakpolitikai vitákat meg tud nyerni, sok kiváló politikusa van, akik kiállnak az emberek elé, és akár órákon keresztül képesek utcafórumokat tartani, a kérdésekre válaszolni, emellett megindult az online térben is a szerveződés, amelynek köszönhetően egy hatalmas digitális hadsereg indul csatába a hamarosan meginduló kampányidőszakban. Mindez nagyon fontos, ugyanis a tét hatalmas: Magyarország szuverén marad vagy átveszik hazánk felett is az irányítást azok a globalista erők, amelyeknek nem a nemzeti érdek a fontos.