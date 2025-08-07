Magyar Péter mártírt próbál csinálni magából egy csomag szotyi miatt + videó

Újabb hazugsága dőlt be Magyar Péternek – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A Tisza Párt elnöke gyulai lakossági fóruma után kezdte el terjeszteni azt a hírt, hogy egy férfi „egy teli doboz sört” próbált hozzávágni a rendezvény végén. A politikus közösségi oldalára feltöltött videójában azonban egyértelműen látszik, hogy nem sörösdoboz, hanem mindössze egy zacskó szotyola repült a politikus irányába, amely el sem találta.

Az eset következtében a rendőrség nem avatkozott közbe, és az elkövetőt sem vették őrizetbe. Magyar Péter a történteket két egymást követő bejegyzésben kommentálta. Azt írta: „Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud.”

A Tisza ezekre a támadásokra „szeretettel és összefogással” fog válaszolni

– bizonygatta.

A második posztjában tovább dramatizálta az incidenst, egyenesen a Tisza István elleni merénylethez hasonlította az esetet, mondván, ott is mellélőtt a támadó. Ezután pedig párhuzamot vont a kormány rendezvényeivel.

„Képzeljük el, mi történt volna egy hasonló támadás esetén Orbán Viktor nem létező fórumán vagy Lázár János hergelésén…” – fogalmazott. Szerinte ott ötven TEK-es vetette volna magát az elkövetőre, és a teljes sajtó hetekig harsogna a támadásról, míg a Tisza esetében legfeljebb egy „mínuszos hírre” futotta. A baloldali lapokat később még fel is kérdezte kommentben, hogy miért nem írnak a „merényletről”.