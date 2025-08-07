Íme Magyar Péter életének egyik legnagyobb pechje + videó

Kényelmetlen kérdést kapott Magyar Péter országjárásának egyik megállóján. Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában a Tisza Párt elnökét arról kérdezték, kért-e állást Mészáros Lőrinctől, amire ő mindössze annyit tudott válaszolni: „Nem kaptam”.

„Pech” – jegyezte meg a kormánypártok komunikációs igazgatója. Mint arról már lapunk is beszámolt, Mészáros Lőrinc nyílt levelet írt a Tisza Párt elnökének, amelyben részletesen leírja többek között azt is, Magyar Péter alig három hónappal a közéleti belépőjeként is számontartott Partizán-interjú előtt még nála kilincselt állásért. A levélből kiderült, hogy Magyar az Opus Global Nyrt.-nél próbált elhelyezkedni, és motivációs levelében azt írta, „sima jogi munkára nem szívesen váltanék”.