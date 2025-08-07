erdőtűzFranciaországtűzvész

Rekordméretű tűzvész Franciaországban: évtizedek óta nem volt ilyen

Dél-Franciaországban napok óta tomboló erdőtűz tartja rettegésben a térség lakóit. A lángok eddig legalább egy halálos áldozatot követeltek, több mint tízen megsérültek és több százan kényszerültek elhagyni otthonaikat. Az erős szél és a rendkívüli hőség miatt a tűz gyorsan terjed, a hatóságok szerint ilyen mértékű tűzvészre 1949 óta nem volt példa az országban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 15:25
A fényképen egy tűzvész által elpusztított területen égő járművek láthatók Fontjoncouse közelében Fotó: LIONEL BONAVENTURE Forrás: AFP
Legalább egy halálos áldozata és 13 sérültje van annak az erdőtűznek, amely jelenleg Dél-Franciaországban pusztít – a hatóságok szerint ez az ország legnagyobb tűzvésze 1949 óta. A lángok megfékezésén szerdán több mint kétezer tűzoltó dolgozott, és az ország összes tűzoltó repülőgépét a Narbonne és Carcassonne közötti térségbe irányították.

Franciaországban ilyen mértékű tűzvészre 1949 óta nem volt példa az országban (Fotó: IDRISS BIGOU-GILLES / AFP)
Franciaországban ilyen mértékű tűzvészre 1949 óta nem volt példa az országban (Fotó: IDRISS BIGOU-GILLES/AFP)

A Franciaországot Spanyolországgal összekötő part menti autópályát több órára lezárták, a környéken pedig lakóházak százait kellett kiüríteni. 

A nyári szezon kezdete és július vége között összesen mintegy kilencezer erdőtűz keletkezett a francia mediterrán térségben, amelyek több mint 15 ezer hektár növényzetet perzseltek fel. A legsúlyosabban az Aude megyei terület érintett, különösen Narbonne és Carcassonne között.

A tűzvész pusztításának mértéke 

A tűz kedden délután ütött ki, és rendkívül gyorsan terjedt: mindössze 24 óra alatt több mint 16 ezer hektárnyi növényzetet emésztett fel a Corbières-hegységben, a Földközi-tenger partjához közeli térségben. A lángokat az erős szél és a nagy hőség is táplálta a kiszáradt, rendkívül gyúlékony területen.

Több száz lakosnak kellett elhagynia otthonát, és szerdán sem térhettek vissza falvaikba.

A hatóságok felszólították az embereket, hogy maradjanak otthon, és csak a tűzoltóság további utasítására hagyják el a helyüket. Arra is kérték a lakosságot, hogy tartsák szabadon az utakat a mentőegységek számára – írja a Heute.

Legalább 25 lakóház és 35 jármű semmisült meg vagy rongálódott meg a tűzben. A Franciaországot Spanyolországgal összekötő A9-es part menti autópályát Narbonne és Perpignan között mindkét irányban lezárták, ahogyan a környék számos mellékútját is. Két kempinget evakuáltak, és szerdán több mint 2500 háztartás maradt áram nélkül.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse településen egy idős nő holttestét találták meg leégett házában. 

Egy másik eltűntként nyilvántartott falubeli lakost időközben élve megtaláltak. A hatóságok szerint két embert kórházba kellett szállítani – egyikük életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. Emellett tizenegy tűzoltó is füstmérgezést kapott a bevetés során.

Politikai reakciók

Franciaország miniszterelnöke, François Bayrou példátlan mértékű katasztrófának nevezte az eseményt. 

Ez a tragédia szoros összefüggésben áll a globális felmelegedéssel és az egyre súlyosbodó szárazsággal

– fogalmazott a dél-franciaországi helyszínen tett látogatása során.

Hadja Lahbib, az Európai Unió válságkezelési biztosa szolidaritását fejezte ki, és segítséget ajánlott fel Franciaországnak. Az X-en közzétett üzenetében azt írta: az EU készen áll más országok tűzoltóinak és tűzoltó repülőgépeinek mozgósítására, ha szükség lesz rá.

A carcassonne-i ügyészség nyomozást indított annak kiderítésére, hogy mi okozta a tüzet. A hatóságok szóvivője szerint minden lehetséges nyomot vizsgálnak, az ügyet több irányból is elemzik.

Borítókép: Tűzvész Dél-Franciaországban (AFP)

