Rekordméretű tűzvész Franciaországban: évtizedek óta nem volt ilyen

A Franciaországot Spanyolországgal összekötő part menti autópályát több órára lezárták, a környéken pedig lakóházak százait kellett kiüríteni.

A nyári szezon kezdete és július vége között összesen mintegy kilencezer erdőtűz keletkezett a francia mediterrán térségben, amelyek több mint 15 ezer hektár növényzetet perzseltek fel. A legsúlyosabban az Aude megyei terület érintett, különösen Narbonne és Carcassonne között.

The cause of the fire was an "explosive cocktail." Wind gusts of 65 km / h, air humidity - 25%, temperature + 35 ˚C. This is the largest fire this summer in France. pic.twitter.com/Ijv6uO7gly — Climate Review (@ClimateRe50366) August 7, 2025

A tűzvész pusztításának mértéke

A tűz kedden délután ütött ki, és rendkívül gyorsan terjedt: mindössze 24 óra alatt több mint 16 ezer hektárnyi növényzetet emésztett fel a Corbières-hegységben, a Földközi-tenger partjához közeli térségben. A lángokat az erős szél és a nagy hőség is táplálta a kiszáradt, rendkívül gyúlékony területen.

Több száz lakosnak kellett elhagynia otthonát, és szerdán sem térhettek vissza falvaikba.

A hatóságok felszólították az embereket, hogy maradjanak otthon, és csak a tűzoltóság további utasítására hagyják el a helyüket. Arra is kérték a lakosságot, hogy tartsák szabadon az utakat a mentőegységek számára – írja a Heute.

France On Fire: The fire in Aude, France is immense and out of control!

📡 What We Know: The fire has engulfed more than 16,000 hectares. That is larger than the entire city of Paris! 3 people have been reported missing, 1 was killed. 25 houses and 35 cars were also destroyed. pic.twitter.com/12sQM6ymV0 — John Cremeans (@JohnCremeansX) August 7, 2025

Legalább 25 lakóház és 35 jármű semmisült meg vagy rongálódott meg a tűzben. A Franciaországot Spanyolországgal összekötő A9-es part menti autópályát Narbonne és Perpignan között mindkét irányban lezárták, ahogyan a környék számos mellékútját is. Két kempinget evakuáltak, és szerdán több mint 2500 háztartás maradt áram nélkül.

Firefighters battled the biggest wildfire of the year in southern France. The fire has already swept through an area bigger than Paris, with more than 34,000 acres burned – similar to the total area that burned across all of France in 2024 https://t.co/WPUpsCx5B0 pic.twitter.com/5qouli2BjP — Reuters (@Reuters) August 6, 2025

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse településen egy idős nő holttestét találták meg leégett házában.

Egy másik eltűntként nyilvántartott falubeli lakost időközben élve megtaláltak. A hatóságok szerint két embert kórházba kellett szállítani – egyikük életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. Emellett tizenegy tűzoltó is füstmérgezést kapott a bevetés során.