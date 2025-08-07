Szent István-napsörVörösmarty térenpereckonyharendezvénysorozat

Békebeli árakra számíthat, aki a Vörösmarty téren ünnepelne Szent István-napon

Kárpát-medencei fogásokat és hagyományőrző programokat ígér az idei Szent István-napon a Csárdafesztivál, amely augusztus 18. és 20. között várja a látogatókat Budapesten, a Vörösmarty téren, ahol a klasszikus magyar ételek mellett népzene, tánc és koncertek is szerepelnek a kínálatban – közölték a szervezők.

Forrás: MTI2025. 08. 07. 15:07
A Csárdafesztivál 2024-ben. Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A rendezvényen részt vevő csárdák a tradicionális magyar konyha legjavát kínálják, miközben a színpadon három napon át néptáncegyüttesek, zenekarok és művészeti formációk mutatják be a magyar kultúra sokszínűségét.

Az idei program augusztus 18-án, vasárnap veszi kezdetét, többek között a Bem Táncegyüttes Táncok a Kárpát-medencéből című műsorával, de színpadra lép a Zűrös Banda, a Magyar Banda és a Duka Elemér vezette Gipsy Chamber Orchestra is. A napot Fitos Dezső Társulatának örömtánc-előadása és késő esti asztali muzsika zárja.

A fellépők mellett a csárdák is meglepetésekkel készülnek: minden csárda egyedi, rá jellemző ételt kínál, elérhető áron. A választékban szerepelnek többek között klasszikus magyar fogások, székely ízek, vadételek, házi lecsó és faszénen sült különlegességek is. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy a különböző ételallergiákkal élők is találjanak maguknak megfelelő ételeket, a glutén- és laktózmentes, valamint vegetáriánus fogásokról a vendéglátóegységek munkatársai adnak tájékoztatást.

Hozzáfűzik, a Szent István Nap logóval ellátott termékek jóval a piaci ár alatt vásárolhatók meg a rendezvény hivatalos partnereinél, minden rendezvényhelyszínen. Ezt azt jelenti, hogy 

 

egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy korsó csapolt sör 380, míg egy bécsi perec 356 forintba kerül majd Magyarország legnagyobb ingyenesen látogatható rendezvénysorozatán Budapesten. 

Ezek az árak a palackos és dobozos termékek esetében már tartalmazzák a DRS-visszaváltási díjat is – jegyezték meg. 

 

