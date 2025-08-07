Békebeli árakra számíthat, aki a Vörösmarty téren ünnepelne Szent István-napon

Hozzáfűzik, a Szent István Nap logóval ellátott termékek jóval a piaci ár alatt vásárolhatók meg a rendezvény hivatalos partnereinél, minden rendezvényhelyszínen. Ezt azt jelenti, hogy

egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy korsó csapolt sör 380, míg egy bécsi perec 356 forintba kerül majd Magyarország legnagyobb ingyenesen látogatható rendezvénysorozatán Budapesten.

Ezek az árak a palackos és dobozos termékek esetében már tartalmazzák a DRS-visszaváltási díjat is – jegyezték meg.