Török Gábort pofon vágta a valóság, mégsem Magyar Péter vezet

Érdemes egy kis hátteret adni a mostanra lelkes Magyar Péter-rajongóvá váló és a Fidesz gyengülését, trendfordulót susogó Török Gábor cégéről, hogy kapjanak a szavai egy vajszínű árnyalatot.

A Vision Politics igazgatója a korábban az SZDSZ mellett is dolgozó politológus, aki a 2010 előtti Gyurcsány-éra befolyásos háttéremberének számító Dessewffy Tiborral alapította a céget 2002-ben. A Bajnai-féle datadatos céghálóban is felbukkant Dessewffy csak 2004 végéig volt az akkor még Vision Consulting névre hallgató vállalkozás tagja és ügyvezetője. 2007 és 2010 között a jelenleg a Magyar Hangnak is író Lakner Zoltán is a Vision Politics egyik tulajdonosa volt, de 2010 óta Török Gábor és Dalos Eszter tulajdonában áll a cég.

Pilhál György remekül írta le Török Gábort egy korábbi Tollhegyenben:

Török Gábor régóta saját vágyálmait próbálja eladni hiteles elemzésként. Ő már 2014-ben látta a Fidesz megrendülését, négy évre rá még a Fidesz abszolút többségében sem hitt, 2022-ben egyenesen „hatalmas bajban” lévő Fideszt vizionált. Ehhez képest rendre kétharmados győzelmek születtek.

A megmérettetés még messze van, így addig szabadon nyomhatja a kampány dumáját Török Gábor és a többi felkent megmondóember. Fontos azonban tudni, hogy ki, mit, miért mond.

Csak a tisztánlátás kedvéért.

