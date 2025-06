Csintalan beütötte az utolsó szöget Magyar Péterék koporsójába

Ezzel a poszttal Csintalan gyakorlatilag az utolsó szöget is beütötte Magyar Péterék koporsójába. Hiszen még ő is úgy látta, érezte, hogy Takács Péter felmosta Kuljával a padlót. Csintalan a szokásához híven azért próbált visszatáncolni a kemény véleményéből. Azt írta, attól még, hogy most leszerepelt Magyar Péter embere, akár még kiváló egészségügyi miniszter lehet.

Az álmoskönyvek szerint ha egy szakpolitikust egy szakmai vitában porig aláznak, gyakorlatilag megsemmisítenek és kiderül róla, hogy gyakorlatilag nem ért a saját szakterületéhez, abból nem lesz se kiváló, se közepes, se rossz miniszter, egész egyszerűen azért, mert lejáratta saját magát.