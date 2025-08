Tisza-szűkület

Mégis csak tud valamit ez a Magyar Péter! Egyre-másra érik a hatalmas kudarcok, pofonok, de a népszerűsége nemhogy visszaesne, hanem változatlanul az egeket ostromolja. A kóbor eb sem kíváncsi az erdélyi, kabaréba hajló második performanszára sem, kádereiről, valójában fake-szakembereiről egymás után derül ki, hogy nagyjából lövésük sincs a saját területükről, s még idehaza sem tud olyan gyűlést vagy tévesen kongresszusnak nevezett kampányrendezvényt összehozni, amelyen elegendő számú híve jelenne meg. De mindez nem számít a balos közvélemény-szondázók szerint, mert még a fiaskók is csak folyamatosan erősítik ezt a vadliberális vasembert. A székelyek méregbe gurulnak, mert román földnek nevezi Erdélyt, és kijelenti, hogy nincs Erdélyföld, rendőrt hív a nagyadorjániakra, nevetségessé válik a Tusványost utánzó, hamvába holt kísérleteivel, ám mindezek ellenére szinte kiakad a baloldali közvélemény-deformáló cégek népszerűségmérője, amelyek szívük szerint már most kihirdetnék a 2026-os választási diadalát.

Ki érti ezt? Úgy látszik, a hazai rajongótábor és a befogott orral is őt támogató nosztalgiabaloldali klikk, retróállampárti klakk kimondottan imádja, ha kiválasztottjuk egyik blamázst halmozza a másikra és nevetség tárgyává válik nemzetközi relációban is.

Egyvalaki azonban biztosan nem hiszi el a bugyirózsaszínre glancolt felmérési adatokat: maga a Tisza Párt szektavezére. Ő aztán pontosan tudja – már csak hivatalból is –, mennyire plasztikázottak ezek az őt már most pajzsra emelő adatok. A Tisza ugyanis nem árad, hanem szűkül. Ha nem lenne tisztában a valós helyzettel, nem volna ennyire begazolva, nem csapkodna összevissza a saját környezetében is. Úgy hírlik, saját öccsét is leválthatja a tiszás háziportál, a Kontroll.hu éléről, mert élőben közvetítették, milyen iszonyúan kevesen, egy nagyobb őrsgyűlésnyien voltak csupán a székelyföldi táborának nézőterén, míg uruk és parancsolójuk osztotta az igét. Sőt, felelőtlenül bekapcsolva hagyták a mikrofont, amikor ő, minden tiszások cárja kiadta az ukázt, hogy ne mutassák, milyen csekély számban lézengenek a színpad előtt. Állítólag az a malőr is Márton öccse bűnlajstromát hizlalja, hogy a Nagy Ember iránti megdöbbentően gyér érdeklődést még felülről, drónfelvételekről is közkinccsé tették.