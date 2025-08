Mocskos anyagiak

Véletlen vagy sem, Gerendai egyik étterme éppen Al Ramahi szállodájában fészkel. A cikk szerint a Palesztin Nemzeti Felszabadítási Mozgalommal (Fatah) szoros kapcsolatban álló Al Ramahi igyekezhetett közbenjárni Gerendainál, hogy az általa alapított fesztivál szervezői semmiképp se engedjenek a nyomásnak, ne mondják vissza a terrorizmust éltető Kneecap föllépését. Kettejük kapcsolatára amúgy a magyar titkosszolgálat is fölfigyelt – erősítette meg a tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Akár Al Ramahi lobbizása járt sikerrel Gerendainál (aki ezt tagadja, és azt állítja, már semmi szerepe nincs a fellépők kiválasztásában), akár nem, végül a szervezők kitartottak. Ezért kellett közbelépnie a magyar kormánynak.

Ha igaz a hír Al Ramahi lobbizásáról, akkor csak a szokásos helyzet állt elő. Tehát szó sincs itt elvekről, szólás- meg művészi szabadságról. Csupán mocskos anyagiakról. Meglehet, nagy ívben tojnak ők a palesztinokra meg a zsidókra.

Ám van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja. S ha a nyugati libsi fősodor most épp a palesztinokat élteti, akkor az itteni libsi lerakatok is azt teszik, különben elapadhatnak a külföldi pénzcsapok.

Láttunk már ilyet. Sőt újabban szinte mást sem látunk. Majoros Péter muzsikus is épp akkor fedezte föl magában a kormánykritikust, amikor a TV2-től egy vagon pénzért átnyergelt az RTL-hez. Magyar Péter is imádta a NER-t, míg megvoltak a havi három-négy milliós álomállásai. Az ilyenek harminc ezüstért a feleségüket is el szokták árulni. Utóbbi egyébként meg is tette.