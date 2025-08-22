Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Kommunizmuskutató IntézetFekete Rajmunddiktatúra

Még mindig vannak olyanok, akik szerint 1956 ellenforradalom volt + videó

A Kommunizmuskutató Intézet igazgatója hangsúlyozta: 1956 forradalom és szabadságharc volt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 7:46
2025-ben még mindig vannak olyanok, akik szerint 1956 ellenforradalom volt – mondja Facebook-bejegyzésében Fekete Rajmund.

A Kommunizmuskutató Intézet igazgatója elmondta: 1956 forradalom és szabadságharc volt, ahol a magyarok együtt küzdöttek, és nemet mondtak a diktatúrára.  Mint mondta, kockára tették legféltettebb kincsüket, az életüket, hogy mi itt ma szabadon élhessünk.

Fekete Rajmund videós bejegyzésében látszik egy kép egy Facebook-oldalról, amelynek az a neve, hogy Ellenforradalom 1956.

Borítókép: Nyílt nap a Terror Háza Múzeumban 2023. október 23-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

