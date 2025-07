A hitünket mardosó tűz

Két napon belül két tűz is fellobbant az elmúlt héten a párizsi Notre-Dame des Champs templomban. Az önfeladó és önsorsrontó nyugati ember ilyenkor úgy véli, hogy nem zárható ki a szándékos gyújtogatás sem. A józan eszüket még őrzők viszont sokadjára verik félre a harangokat abban bízva, végre hatékony intézkedéseket határoz el valaki az elképesztő méreteket öltő keresztényüldözés megfékezése érdekében.

Jó, ha tudja mindenki, Franciaország a sokadik abban a sorban, amit az Open Doors nevű szervezet készít minden évben az előző évi vallási indíttatású támadásokról és diszkriminációról a bolygó országai­ban. Észak-Koreához vagy Afganisztánhoz meg néhány afrikai szörny­államhoz képest a mi példánk elveszne a borzalmak hírei között, ha nem marná közvetlenül szemünket a múltunk, kultúránk, hitünk üszkösödő romjai fölött terjengő fojtogató füst.

Jó, ha tudjuk azt is, az üldözött keresztények száma idén is nőtt 15 millióval, ami azt jelenti, hogy a világon 380 millió kereszténynek kell tartania attól, hogy a hite miatt diszkriminálják, bántalmazzák, börtönbe zárják vagy megölik. Bár Európában elsősorban a keresztény értékek elleni támadásról szokás beszélni a keresztényüldözés kapcsán, és nem gondolunk valódi, fizikai erőszakra, egy friss felmérés szerint már ezen a kontinensen is felütötték a fejüket a vallási alapú erőszakos bűncselekmények, amelyek kapcsolatba hozhatók az illegális migráció növekedésével. De nem csak azzal. Ne feledjük, hogy éppen Franciaországban fogalmazódott meg a katolikus vallással szemben a lehető legostobább és legagresszívabb felszólítás: Tapossátok el a gyalázatost! A nemzetközi baloldal, az önmagukat mindenek fölé képzelő progresszív haladárok, a globalista világmegváltók sunyibbak ugyan, mint radikális elődeik a francia forradalom idején, de attól még, hogy vallásszabadságról hadoválnak, ugyanúgy a kereszténység felszámolásán ügyködnek, mint leggonoszabb elődeik. Magyarországon is van olyan publicista, aki úgy vélekedik, tanult, okos, művelt ember nem hihet abban a bugyuta mesében, amit mi hitünk szent titkaként őrzünk szívünkben. Így nincs mit csodálkozni azon, hogy amikor ismeretlen tettesek felgyújtanak egy kárpátaljai templomot, valamint magyarellenes feliratokat írnak rá, akkor egy önmagát szakértőnek hazudó szerencsétlen a magyar kormányfőt vádolja meg a gyújtogatás elkövetésével. Azt a patrióta politikust, aki többször kifejtette, hogy csak akkor van esélyünk megőrizni a sokszor emlegetett és nagyra tartott európai értékeket, ha elismerjük és hittel valljuk azok keresztény gyökereit, és akkor is vigyázunk Európa keresztény hagyományaira, kultúrájára, ha személyes hitünkkel kapcsolatban vannak kérdéseink és elrendeznivalóink Istenünkkel.