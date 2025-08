Magyar Péter nem az, akinek a baloldalon remélték

Ellenzéki körökben ez ellen senki, egy árva lélek nem emelte fel a szavát, nem üzengettek Brüsszelnek, hogy készítsenek róla jelentést, nem kérték számon Magyar Pétert, de egyetlen dühödt hangú kifakadást sem láttam egyiküktől sem arról, hogy mégis mi folyik itt. Most viszont, hogy a hisztigép az ellenzéki sajtó tyúkszemére is rálépett már nem is egyszer, sőt, a rajta kívül a pártpalettán megjelenni merő többi ellenzéki pártot is rendre helyreutasítja, felgyulladt balliberális körökben is a ködlámpa fénye, ami azt jelzi nekik: itt nagy gáz lesz, ha véletlenül mégis sikerül leváltani Orbán Viktort.