„Az ellenség földjén a férfiak gazemberek, a nők pedig szajhák.”

(Tibeti közmondás)

Ha nem tudod, mi ellen harcolsz, nem is fogod tudni legyőzni.

Nincs tudomásom róla, hogy bárki is megírta volna a csatakiáltások történetét. Pedig kiáltás nélkül nincsen csata, káromlás és becsmérlés nélkül nincs ellenség. A csatakiáltás a rohamra induló sereg harcos

kiáltozása, célja, hogy egyfelől rémületet keltsen az ellenben, másfelől hogy a kiabálók elleplezzék a saját félelmüket. A kiáltva rohamozó katona ugyanis mintegy kilép önmagából, önkívületi állapotba kerül és félelem nélkül rohan neki bármilyen ellenségnek. Ha eközben ráadásul nem artikulátlanul ordít, hanem egy meghatározott szót vagy rövid mondatot ütemesen kiállt a bajtársaival együtt, akkor a csatakiáltás arra is alkalmas, hogy összefogja a csapatot, közös harci morált teremtsen, és erőt mutatva letaglózza az ellenfél harci kedvét. A honfoglaló magyarok állítólag a „huj, huj!” csatakiáltással rohantak az ellenségre, míg a forradalmi munkásság harci szólama a „munkát, kenyeret!” volt. De végül is a lényeg: „üsd-vágd, nem apád, nem anyád!”. Vagy mi – vagy ők.

Hogy miért is írom le mindezt? Mindjárt vége a nyárnak, ráfordulunk a választás előtti utolsó etapra – „közelít a tél”.

Már az elmúlt néhány hónap is puskaporos volt, de ezután még kevésbé fogunk kilátni a lőporfüstből. Átok itt, átok ott, gazemberek és szajhák, csihi-puhi. Ez vár ránk. De nem árt azért tudatosítani, hogy egyfelől ettől még a politika nem gonosz vagy rossz dolog, hanem egész egyszerűen a kampány az ilyen, de ez majd elmúlik, lezárul, véget ér,

mint ahogy az sem mellékes, hogy az ütközet nem fegyverekkel zajlik és nem a másik egzisztenciális elpusztítása a „csata” tétje, hanem itt a „golyó”: a szavazat, a győzelem pedig a kormányzás lehetősége. Mint ahogy azt sem árt észben tartani a nagy üvöltözések közepette, hogy mi is a tét és ki ellen harcolunk, vagyis mi forog kockán és mit is akarnak a gazemberek.

Még most talán meg tudjuk ezt tenni. Mert ahogy megyünk előre az időben, minden rövidülni fog (nem lesz mód kifejteni, hogy mit is gondolunk a másik édesanyukájáról, mert már csak azt fogjuk kiabálni, hogy „anyád!”), és akkora lesz a csatazaj, hogy mindenki töltés nélkül tüzel majd.