Kiderült a súlyos titok: nincs tovább, Magyar Péter sarokba szorult

A sikerpropaganda zátonyra futott, már Magyar Péter követői között is egyre nagyobb a bizonytalanság, arról nem is beszélve, hogy bombaként robbant a héten az a hír is, hogy Magyar Péterék nyilvántartást vezettek a támogatóikról, akiket osztályoztak és minősítették, méghozzá sok esetben becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel.

Magyar Péter stílusa és viselkedése lett a minta a Tisza Pártban és környékén, ez tükröződik a nyilvánosságra került illegális listából, amelyben a szimpatizánsokat lekezelő, becsmérlő megjegyzésekkel illették. A pártelnök már egy évvel ezelőtt is ilyen hangnemben beszélt a közvetlen kollégáiról, közönséges stílusban szidta a híveit és gúnyolódott az idős embereken a hátuk mögött. Magyar korábbi megnyilvánulásaira – „büdösek”, „nyugdíjaskommandó” – kísértetiesen emlékeztetnek a most napvilágot látott listán szereplő megjegyzések, mint az „alkesz”, a „piás”, a „rokinyugis”.