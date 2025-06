Az Orbán-fóbiás újságíró nagyon csúnyán megbukott, rajta nevet az internet

Olyan szintű öntömjénezésbe kezdett, ami után még nagy szerelme, a Tisza Párt elnöke is megnyalná mind a tíz ujját.

Olvassák ezt a nevetséges mesét, és a megfelelő hatás kedvéért a Gryllus testvérek által komponált Magyar népmesék sorozat főcímdalát képzeljék hozzá aláfestésnek:

„(…) Elindultam délelőtt az ATV-be ÖT-özni. A hármas metrón odalépett hozzám egy középkorú férfi, hogy jé, az ismert emberek is utaznak tömegközlekedéssel. Hát, ja, nem is keveset. Aztán az Ecseri úti metrókijáratnál megszólított egy hölgy, hogy nagyon szereti a műsorainkat. Kicsit beszélgettem vele – siettem a stúdióba –, ő is köszönte a munkánkat, egyébként megemlítette, hogy kirúgták, mert tiszás lett. (…) Viszont ahogy leszálltam, a villamosvezető vigyorogva integetett. Forgatás után haza, aztán átmentem a Rossmannba, mert az ismert emberek is izzadnak, stift, a biztonsági őr lelkesen szorongatta a kezem, hogy mindig néz minket és köszöni. Aztán még a Corvin köz egyik asztalánál ücsörgők integettek és offline lájkot mutogattak. (…)”