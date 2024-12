Így dacolt a valósággal a Tisza Pártot favorizáló elemző

De nézzük, milyen „referenciákat” tud felmutatni Török Gábor az elmúlt évekből!

Gyors népszerűségvesztést jósolt a Fidesznek

A politológus 2013-ban a Magyar Narancsnak adott interjúban arról értekezett, hogy nem nagyon hisz a húszéves Fidesz-kormányzás lehetőségében. A kormánypártok gyors népszerűségvesztését jósolta, és hozzátette, előállhat akár egy kormányzati tehetetlenség is. Ebben az interjúban is feltűnt a Török Gáborra jellemző „egyrészt, másrészt” elemzői stílus, hiszen egyszerre mondta, hogy akár kétharmados többséggel is győzhet a Fidesz 2014-ben, de akár vereséget is szenvedhet.

– A Fidesznek van nagyjából kétmillió szavazója. Ennyivel épp úgy meg lehet nyerni a választást, mint ahogy el is lehet veszíteni. A kétharmad sem kizárt. De ha figyelembe vesszük, hogy a döntő többség szerint továbbra is nagyon rossz irányba mennek a dolgok, és egy szűk többség szerint kormányváltás volna kívánatos, akkor adja magát a kérdés: vajon lehet-e ilyen közhangulatban a választások után normálisan kormányozni? – fejtegette Török. Ezután levonta a következtetést, hogy szerinte nem a húszéves Fidesz-regnum jönne el, hanem a helyzet könnyen nagyon sebes kiábránduláshoz és népszerűségvesztéshez vezetne. – Előállhat akár egy olyan kormányzati tehetetlenség is, mint amire, mondjuk, 2006 és 2010 között volt példa – fogalmazott az elemző 2013-ban.