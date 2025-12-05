Mi tudjuk, mit jelent a háború, ezért soha többé nem kérünk belőle

Budapest 1944-es bombázásának emléket állító honlapot indítottak, amelyet a Terror Háza Múzeumban mutattak be. Egy korabeli felvételeket tartalmazó videó levetítése után Barthel-Rúzsa Zsolt, a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár elmondta: 1944-ben az amerikai és a brit légierői bombázásai Budapestet stratégiai célponttá tették. A bombázás nem csak katonai, hanem társadalmi „élmény” is volt, a háború becsöngetett a lakásokba – idézte fel.
Majd a jelenlegi háborús helyzetre utalva megjegyezte, hogy ma a világ újra a légvédelem fontosságáról beszél, azonban már nem a bombázó kötelékek, hanem cirkáló rakéták és drónok rajai, valamint nagy sebességű eszközök jelennek meg a horizonton.
A légi fenyegetés most sokkal kiismerhetetlenebb, mint 1944-ben volt
– tette hozzá.
Budapest 1944-es krónikája tanulság, hogy a légi fenyegetés minden korszakban megjelenik, csak az eszközök változnak
– fogalmazott az államtitkár, majd emlékeztetett, hogy ezért indult el 2015-ben a Magyar Honvédség fejlesztése. Szerinte Budapest 1944-es története azt mutatja, hogy a légvédelmet nem lehet utólag megalkotni, annak már készen kell állnia.
Magyarországnak ki kell maradnia minden háborúból, ugyanis a legfontosabb a béke. Ebben elkötelezett a magyar kormány
– húzta alá az államtitkár.
Soha többé nem kérünk a háborúból
Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója elmondta, hogy több mint egy éve dolgoznak a honlapon, amivel egy emlékezetpolitikai vakfoltot sikerült eltörölni. Felidézte, hogy a korabeli vélekedés szerint a bombázás azért volt „demokratikus”, mert mindenkit ugyanolyan tragikusan érintett. Cinikusnak nevezte, hogy a keletről és a nyugatról érkező megszállók is felszabadítónak titulálták magukat.
Mint mondta, a XX. században kétszer is háborúba rángatták Magyarországot, a második világháborúban pedig egész Magyarország fronttá vált. Majd keletről és nyugatról is megszállták az országot, amit végigpusztítottak.
Mi tudjuk, hogy mit jelent a háború, ezért soha többé nem kérünk belőle
– húzta alá Békés Márton.
