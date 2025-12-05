A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja hivatalos levélben kérte számon Roberta Metsolán, az Európai Parlament elnökén azt, hogy az EP közösségimédia-felületein tényként jelentek meg a Magyarországot bíráló Strik-jelentés állításai. A magyar képviselők szerint a jelentés politikai indíttatású, elfogult és hazug állításokra épül, így elfogadhatatlan, hogy az EP intézményi kommunikációja hiteles információként hivatkozzon rá.
Véget kell vetni az EP Magyarország elleni kampányának
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult Roberta Metsola EP-elnökhöz, miután az Európai Parlament hivatalos közösségimédia-felületei tényként hivatkoztak a Strik-jelentés megállapításaira. A magyar delegáció szerint a jelentés politikailag elfogult, és az EP intézményi kommunikációját pártpolitikai célokra használják.
A delegáció rámutatott:
az Európai Parlament felületeinek feladata a semleges tájékoztatás, nem pedig politikai kampány folytatása egy tagállammal szemben. A magyar képviselők úgy fogalmaztak, az intézmény kommunikációja mögé bújtatott lejárató kampány súlyosan sérti a pártatlanság és kiegyensúlyozottság elvét, és gyakorlatilag a baloldali többség politikai álláspontját tekinti hivatalos EP-véleménynek.
A levél szerint különösen kirívó, hogy miközben a parlament novemberben mintegy 64 állásfoglalást fogadott el, az EP közösségimédia-felületein nem jelent meg olyan téma, amelyet a jobboldali frakciók is támogattak – például az úgynevezett omnibusz jogalkotási csomag vagy az erdőirtási rendelet felülvizsgálata. A Fidesz–KDNP-delegáció szerint ez arra utal, hogy az EP kommunikációs csatornái tudatosan szelektálnak politikai alapon.
További Külföld híreink
A magyar képviselők emlékeztettek:
nem ez az első alkalom, amikor felhívják az EP-elnök figyelmét a pártpolitikai kommunikációra. A delegáció hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentnek intézményi kommunikációjában minden frakció véleményét arányosan és kiegyensúlyozottan kellene bemutatnia, függetlenül attól, mely politikai oldalhoz tartoznak.
További Külföld híreink
A Fidesz–KDNP ezért arra szólította fel Roberta Metsolát, hogy tegyen lépéseket a gyakorlat megszüntetésére, és biztosítsa, hogy az EP kommunikációja mentes legyen a politikai részrehajlástól, valamint a tagállamok lejáratására alkalmas tartalmaktól.
Borítókép: Európai Parlament (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ali Baba továbbra is hatalmon van Ukrajnában
Legalább tíz tisztséget tölt be.
Egy bécsi férfi túl nagyot álmodott: az erkélyére daruztatta a Ferrarit, de jött a hatóság + videó
Dubai miliárdosnak képzelte magát.
Szijjártó Péter: A kormány és a vállalatok szövetsége biztosítja a magyar gazdaság stabilitását
Újabb stratégiai partnerségi megállapodás született.
Iskolai fenyegetések és országos diáklázadás: kiéleződött a vita a német sorozási tervek miatt
A tanárok szerint a kampány hamisan kelti azt a benyomást, mintha az iskolában jogszerű lenne a „sztrájk”.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ali Baba továbbra is hatalmon van Ukrajnában
Legalább tíz tisztséget tölt be.
Egy bécsi férfi túl nagyot álmodott: az erkélyére daruztatta a Ferrarit, de jött a hatóság + videó
Dubai miliárdosnak képzelte magát.
Szijjártó Péter: A kormány és a vállalatok szövetsége biztosítja a magyar gazdaság stabilitását
Újabb stratégiai partnerségi megállapodás született.
Iskolai fenyegetések és országos diáklázadás: kiéleződött a vita a német sorozási tervek miatt
A tanárok szerint a kampány hamisan kelti azt a benyomást, mintha az iskolában jogszerű lenne a „sztrájk”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!