Véget kell vetni az EP Magyarország elleni kampányának

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult Roberta Metsola EP-elnökhöz, miután az Európai Parlament hivatalos közösségimédia-felületei tényként hivatkoztak a Strik-jelentés megállapításaira. A magyar delegáció szerint a jelentés politikailag elfogult, és az EP intézményi kommunikációját pártpolitikai célokra használják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 14:30
Európai Parlament Fotó: MAGALI COHEN Forrás: Hans Lucas
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja hivatalos levélben kérte számon Roberta Metsolán, az Európai Parlament elnökén azt, hogy az EP közösségimédia-felületein tényként jelentek meg a Magyarországot bíráló Strik-jelentés állításai. A magyar képviselők szerint a jelentés politikai indíttatású, elfogult és hazug állításokra épül, így elfogadhatatlan, hogy az EP intézményi kommunikációja hiteles információként hivatkozzon rá.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult Roberta Metsola EP-elnökhöz (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)
A delegáció rámutatott: 

az Európai Parlament felületeinek feladata a semleges tájékoztatás, nem pedig politikai kampány folytatása egy tagállammal szemben. A magyar képviselők úgy fogalmaztak, az intézmény kommunikációja mögé bújtatott lejárató kampány súlyosan sérti a pártatlanság és kiegyensúlyozottság elvét, és gyakorlatilag a baloldali többség politikai álláspontját tekinti hivatalos EP-véleménynek.

A levél szerint különösen kirívó, hogy miközben a parlament novemberben mintegy 64 állásfoglalást fogadott el, az EP közösségimédia-felületein nem jelent meg olyan téma, amelyet a jobboldali frakciók is támogattak – például az úgynevezett omnibusz jogalkotási csomag vagy az erdőirtási rendelet felülvizsgálata. A Fidesz–KDNP-delegáció szerint ez arra utal, hogy az EP kommunikációs csatornái tudatosan szelektálnak politikai alapon.

A magyar képviselők emlékeztettek: 

nem ez az első alkalom, amikor felhívják az EP-elnök figyelmét a pártpolitikai kommunikációra. A delegáció hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentnek intézményi kommunikációjában minden frakció véleményét arányosan és kiegyensúlyozottan kellene bemutatnia, függetlenül attól, mely politikai oldalhoz tartoznak.

A Fidesz–KDNP ezért arra szólította fel Roberta Metsolát, hogy tegyen lépéseket a gyakorlat megszüntetésére, és biztosítsa, hogy az EP kommunikációja mentes legyen a politikai részrehajlástól, valamint a tagállamok lejáratására alkalmas tartalmaktól.

Borítókép: Európai Parlament (Fotó: AFP)

