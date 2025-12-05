Véget kell vetni az EP Magyarország elleni kampányának

A delegáció rámutatott:

az Európai Parlament felületeinek feladata a semleges tájékoztatás, nem pedig politikai kampány folytatása egy tagállammal szemben. A magyar képviselők úgy fogalmaztak, az intézmény kommunikációja mögé bújtatott lejárató kampány súlyosan sérti a pártatlanság és kiegyensúlyozottság elvét, és gyakorlatilag a baloldali többség politikai álláspontját tekinti hivatalos EP-véleménynek.

A levél szerint különösen kirívó, hogy miközben a parlament novemberben mintegy 64 állásfoglalást fogadott el, az EP közösségimédia-felületein nem jelent meg olyan téma, amelyet a jobboldali frakciók is támogattak – például az úgynevezett omnibusz jogalkotási csomag vagy az erdőirtási rendelet felülvizsgálata. A Fidesz–KDNP-delegáció szerint ez arra utal, hogy az EP kommunikációs csatornái tudatosan szelektálnak politikai alapon.