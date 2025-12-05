Megkezdődik a "sötét üzem" a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A végéhez közeledik a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, megkezdődött a magyarországi szakasz tesztüzeme – jelentette be Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán. Hozzátette: a Budapest-Belgrád vasútvonal az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztése.

Magyarország egy teljesen megújult vasútvonallal gazdagodik. / Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

A régit elbontották –Vadonatúj vasútvonal létesült Budapest és Belgrád közt

A beruházás eredményeként Magyarország egy teljesen megújult, 160 kilométer hosszú, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességet biztosító fővonallal gazdagodik – közölte a vezérigazgató. "Gyakorlatilag a régit elbontottuk, és helyére egy vadonatúj létesült a személy- és az áruforgalom részére" - fogalmazott.

Megújultak

a sínek,

a felső vezeték,

az épületek,

most kezdődik a "sötét üzem", két mozdonnyal kipróbálják, hogy a vágányok valóban járhatók-e, és minden úgy működik, ahogy tervezték – tette hozzá.

A vonalon, amely összeköti Európát Szerbiával Magyarországon keresztül, Budapestről mintegy 3 és fél óra lesz az út a szerb fővárosba. Kiskunhalasig 75 perc, a kelebiai határig pedig másfél óra alatt lehet majd eljutni – mondta.

Tájékoztatása szerint

a projekt egyszerre erősíti a nemzetközi vasúti kapcsolatokat, a hazai hálózatot és a budapesti agglomeráció közlekedését.

A 150-es vonal újjászületik, és a soroksári-dömsödi térségből is gyorsabb, megbízhatóbb eljutás válik lehetővé. "A BuBe hosszú távon erősíti Magyarország logisztikai és közlekedési szerepét" – fogalmazott Hegyi Zsolt.