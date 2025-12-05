Egy bécsi férfi túl nagyot álmodott: az erkélyére daruztatta a Ferrarit, de jött a hatóság + videó

Egy bécsi vállalkozó szokatlan megoldást választott, amikor nem talált garázst a háromszázezer eurót érő Ferrarijának: egyszerűen az első emeleti erkélyére emeltette a 830 lóerős sportkocsit – adta hírül a Bild.

Forrás: TikTok/sternwerk7

Amar Dezic autóalkatrész-kereskedést és tuningműhelyt működtet, és több luxusautó is a tulajdonában van. A Ferrari 296 GTB pedig különösen fontos neki, ezért szerette volna biztonságban tudni a téli hónapokra.

Mivel a lakóparkjában minden garázshely foglalt volt, a férfi úgy döntött, Dubai milliárdosainak példáját követve oldja meg a problémát:

hívott egy darus kocsit, amely a másfél tonnás járművet felhelyezte az erkélyre.

Tervei szerint még egy üvegborítást is építtetett volna a drágasága köré, mint egy műalkotásnak.

A bécsi hatóságok azonban nem lelkesedtek a szokatlan ötletért. Egy hét után

tűzvédelmi okokra hivatkozva elrendelték, hogy a Ferrarinak le kell kerülnie a balkonról.

A méregdrága sportkocsi így végül a vállalkozó egyik csarnokában telel majd.

Borítókép: Ferrari 296 GTB (Forrás: Shutterstock)