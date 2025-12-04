Rendkívüli

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

autós hírHondaHonda NSX

Ennél szebb autót nehéz elképzelni: értő kezekben támadt fel az első generációs Honda NSX

A neves Pininfarina tervezőstúdió a japán gyártó túraautós partnerével, a JAS Motorsporttal fogott össze a látványos restomod elkészítésére.

Gulyás Péter
2025. 12. 04. 9:20
JAS Tensei
Forrás: JAS Motorsport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Végre hivatalos, az autót teljes egészében mutató fotók is megjelentek a JAS Motorsport első közúti autójáról, a Tenseiről (japánul újjászületést jelent a szó), amelyet egy kiválasztott ügyfelekből álló csoportnak már meg is mutattak Japánban, a Fuji Speedway versenypályán. 

Nemcsak az alapformát, hanem a koncepciót is a legendás, Ayrton Senna segítségével fejlesztett első generációs Honda NSX-től vették át: egy nagy teljesítményű, tökéletesen kiegyensúlyozott sportautót akartak alkotni, amely biztonságos és könnyen vezethető, mégis otthonosan mozog akár versenypályán is, és hű marad az eredeti sportkocsi szellemiségéhez, karakteréhez.

JAS Tensei
Fotó: JAS Motorsport

Annyit már most lehet tudni, hogy a Pininfarina által tervezett karosszéria teljes egészében szénszálból készül a súlycsökkentés érdekében. Szerencsére a bukólámpa és a fekete üvegkupola megmaradt, a helyzetjelzőket viszont modern LED-es egységekre cserélik, és mintha a karosszéria is szélesebb lenne, amitől javultak az arányai. 

Úgy kell elképzelni a Tensei készítését, hogy az ügyfél magával hoz egy használt, donornak szánt NSX-et (egy, az 1990-es évek elejéről származó, frissítés előtti példányt), amelyet aztán a JAS Motorsport a 30 éves tapasztalatát felhasználva teljes körűen felújít és feljavít versenysportból származó alkatrészekkel, és végül a meseszép, újraszabott olasz ruhát is ráadja.

JAS Tensei
Fotó: JAS Motorsport

A motor is egy eredeti NSX-ből származó, de tuningolt, VTEC szelepvezérlésű szívó V6-os, amelyet rövid úton járó hatfokozatú manuális sebességváltóhoz kapcsolnak. A projekt további részletei – beleértve a Tensei menetteljesítményeit és műszaki adatait – a későbbiekben kerülnek nyilvánosságra, mielőtt az olasz–japán sportautó 2026 első felében nyilvánosan is bemutatkozik.

A JAS Motorsport és a külső dizájnért felelős Pininfarina együttműködése a tervek szerint halad, a következő lépés a fejlesztés alatt álló prototípus „felöltöztetése” lesz a csapat milánói műhelyében, ahol később az ultra kis darabszámú sorozatgyártásra is sor kerül.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu