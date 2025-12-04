Ennél szebb autót nehéz elképzelni: értő kezekben támadt fel az első generációs Honda NSX

Végre hivatalos, az autót teljes egészében mutató fotók is megjelentek a JAS Motorsport első közúti autójáról, a Tenseiről (japánul újjászületést jelent a szó), amelyet egy kiválasztott ügyfelekből álló csoportnak már meg is mutattak Japánban, a Fuji Speedway versenypályán.
Nemcsak az alapformát, hanem a koncepciót is a legendás, Ayrton Senna segítségével fejlesztett első generációs Honda NSX-től vették át: egy nagy teljesítményű, tökéletesen kiegyensúlyozott sportautót akartak alkotni, amely biztonságos és könnyen vezethető, mégis otthonosan mozog akár versenypályán is, és hű marad az eredeti sportkocsi szellemiségéhez, karakteréhez.
Annyit már most lehet tudni, hogy a Pininfarina által tervezett karosszéria teljes egészében szénszálból készül a súlycsökkentés érdekében. Szerencsére a bukólámpa és a fekete üvegkupola megmaradt, a helyzetjelzőket viszont modern LED-es egységekre cserélik, és mintha a karosszéria is szélesebb lenne, amitől javultak az arányai.
Úgy kell elképzelni a Tensei készítését, hogy az ügyfél magával hoz egy használt, donornak szánt NSX-et (egy, az 1990-es évek elejéről származó, frissítés előtti példányt), amelyet aztán a JAS Motorsport a 30 éves tapasztalatát felhasználva teljes körűen felújít és feljavít versenysportból származó alkatrészekkel, és végül a meseszép, újraszabott olasz ruhát is ráadja.
A motor is egy eredeti NSX-ből származó, de tuningolt, VTEC szelepvezérlésű szívó V6-os, amelyet rövid úton járó hatfokozatú manuális sebességváltóhoz kapcsolnak. A projekt további részletei – beleértve a Tensei menetteljesítményeit és műszaki adatait – a későbbiekben kerülnek nyilvánosságra, mielőtt az olasz–japán sportautó 2026 első felében nyilvánosan is bemutatkozik.
A JAS Motorsport és a külső dizájnért felelős Pininfarina együttműködése a tervek szerint halad, a következő lépés a fejlesztés alatt álló prototípus „felöltöztetése” lesz a csapat milánói műhelyében, ahol később az ultra kis darabszámú sorozatgyártásra is sor kerül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!