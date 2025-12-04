Ennél szebb autót nehéz elképzelni: értő kezekben támadt fel az első generációs Honda NSX

Végre hivatalos, az autót teljes egészében mutató fotók is megjelentek a JAS Motorsport első közúti autójáról, a Tenseiről (japánul újjászületést jelent a szó), amelyet egy kiválasztott ügyfelekből álló csoportnak már meg is mutattak Japánban, a Fuji Speedway versenypályán.

Nemcsak az alapformát, hanem a koncepciót is a legendás, Ayrton Senna segítségével fejlesztett első generációs Honda NSX-től vették át: egy nagy teljesítményű, tökéletesen kiegyensúlyozott sportautót akartak alkotni, amely biztonságos és könnyen vezethető, mégis otthonosan mozog akár versenypályán is, és hű marad az eredeti sportkocsi szellemiségéhez, karakteréhez.

Fotó: JAS Motorsport

Annyit már most lehet tudni, hogy a Pininfarina által tervezett karosszéria teljes egészében szénszálból készül a súlycsökkentés érdekében. Szerencsére a bukólámpa és a fekete üvegkupola megmaradt, a helyzetjelzőket viszont modern LED-es egységekre cserélik, és mintha a karosszéria is szélesebb lenne, amitől javultak az arányai.

Úgy kell elképzelni a Tensei készítését, hogy az ügyfél magával hoz egy használt, donornak szánt NSX-et (egy, az 1990-es évek elejéről származó, frissítés előtti példányt), amelyet aztán a JAS Motorsport a 30 éves tapasztalatát felhasználva teljes körűen felújít és feljavít versenysportból származó alkatrészekkel, és végül a meseszép, újraszabott olasz ruhát is ráadja.

Fotó: JAS Motorsport

A motor is egy eredeti NSX-ből származó, de tuningolt, VTEC szelepvezérlésű szívó V6-os, amelyet rövid úton járó hatfokozatú manuális sebességváltóhoz kapcsolnak. A projekt további részletei – beleértve a Tensei menetteljesítményeit és műszaki adatait – a későbbiekben kerülnek nyilvánosságra, mielőtt az olasz–japán sportautó 2026 első felében nyilvánosan is bemutatkozik.

A JAS Motorsport és a külső dizájnért felelős Pininfarina együttműködése a tervek szerint halad, a következő lépés a fejlesztés alatt álló prototípus „felöltöztetése” lesz a csapat milánói műhelyében, ahol később az ultra kis darabszámú sorozatgyártásra is sor kerül.