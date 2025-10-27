Amikor a szépség fontosabb a sebességnél – Honda Prelude-menetpróba

Jamamotó Ko, a Honda Europe technikai tanácsadója – aki öt nyelven beszél folyékonyan, mellesleg 13 alkalommal indult a hírhedt nürburgringi 24 órás versenyen a japán gyártó valamelyik versenyautójával – nem próbálta megkerülni az új Prelude franciaországi sajtóbemutatóján a kínos kérdést, amely mindenkit foglalkoztatott. „Tisztában vagyunk vele, hogy a műszaki adatok láttán sok Honda-rajongó fejezte ki az elégedetlenségét az internetes fórumokban és a közösségi médiában. A legtöbben egy 250 lóerő körüli turbós benzinmotort látnának szívesen az autóban kézi váltóval, nem pedig egy hibrid hajtásláncot e-CVT-vel. Sokan elfelejtik, hogy nyomatékban így is azon a szinten vagyunk, mint amit egy ilyen benzinmotor nyújtani tudna, ráadásul a villanymotor már alapjárattól képes leadni a maximális 315 Nm-t, és pontosan ez az, amit az ember gyorsítást közben érez. A teljesítménynek nincs jelentősége a hétköznapi használatban, csak a végsebességet határozza meg. Arra kérek mindenkit, hogy először próbálja ki az autót, és csak utána mondjon véleményt róla” – mondta a szakértő, aki miatt az utóbbi 10-15 évben a Honda sajtóbemutatóira szeretek a legjobban járni.



Jamamotó Ko, a Honda Europe technikai tanácsadója és a sajtónak tartott prezentációk mestere

Fotó: Honda

Ő ugyanis annyira közérthetően, a részleteket sem elhanyagolva szokta bemutatni a japán márka aktuális újdonságait, ráadásul részletes, mégis könnyen érthető ábrákat használ a szemléltetésre, amelyek önmagukban bizonyítják, hogy a Honda alapvetően még mindig egy mérnöki cég, amelynél a motor és a futómű elsőbbséget élvez az infotainment-rendszerekkel, online szolgáltatásokkal, személyre szabható díszítésekkel és enblock a marketingmaszlaggal szemben.

A karosszéria oldalai nagyon merevek, a tető viszont rugalmas, hogy a rossz úton keletkező vibrációkat elnyelje

Fotó: Honda

A 2023-as Tokiói Autószalonon mindenkit meglepett a Honda azzal, hogy az 1978-tól 2001-ig gyártott, öt generációt megért Prelude sorozatot felélesztette egy látványos tanulmánnyal, amely most, két évvel később lényegi módosítás nélkül került sorozatgyártásba Japánban. Legutóbb a 90-es években volt divat, hogy a tömeggyártók egy-egy népautó alapjára elegáns kupét készítsenek, ilyen volt az Vectra-alapokra épülő Opel Calibra, a Mondeo-alapokra épülő Ford Cougar vagy a szépséges, Pininfarina-tervezte Peugeot 406 Coupé is.