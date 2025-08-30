Kétpetéjű ikrek egyforma szívvel – Honda Civic e:HEV, Honda ZR-V e:HEV összehasonlítás

Nem véletlen, hogy szinte mindenki visszakérdezett, amikor a tesztautó nevét elárultam neki. „ZR-V? Ezt még nem hallottam!” jött a tipikus válasz, amire magyarázat, hogy a Honda kompakt crossoverének

nem volt közvetlen elődmodellje,

és a nevét is először használja a japán gyártó. Azért készülhetett el, mert a CR-V aktuális generációja hét centivel nőtt a modellváltással (már közel 4,7 méter hosszú), így túl nagy lett a méretbeli különbség közte, és a 4,34 méteres HR-V között.

Minden irányban nagyobb a ZR-V, de a Civic tengelytávja hosszabb. A Civic nemrég kapott modellfrissítést, a képen még a régi változat látható. Fotó: Autó-Motor/Stefler Balázs

Ezt a rést tölti be a 4,57 méteres ZR-V, amelynek platformját a Civic és a CR-V alkatrészeiből legózta össze a Honda, de a formaterve – különösen a Mansell-bajuszra hasonlító hűtőmaszk – teljesen egyedi. Igen zsúfolt kategóriába érkezett, de házon belül is van egy komoly kihívója, a szintén az alsó-középkategóriába (bár annak a felső végébe) sorolható Civic.

A hagyományos ferdehátú 17 mm-rel rövidebb, 38 mm-rel keskenyebb és 212 mm-rel alacsonyabb a crossovernél,

viszont a tengelytávja 77 mm-rel nagyobb, ami miatt nem csak a hátsó lábtere, hanem a fordulókörének átmérője is nagyobb (11 helyett 12,4 méter padkák között mérve).

A ZR-V büszke a kipufogóira, a Civic inkább elrejti őket. Fotó: Autó-Motor/Stefler Balázs

Ha a hamarosan nyugdíjba vonuló Civic Type R kétliteres turbómotorját nem számítjuk, akkor mindkét Honda csak egyféle – öntöltő hibrid – hajtáslánccal kapható, és ezek szinte teljesen megegyeznek. A kétliteres szívó benzinmotorból, két villanymotorból, egyfokozatú erőátvitelből és 1,05 kWh kapacitású lítium-ionakkumulátorból álló e:HEV rendszer

184 lóerőt és 315 Nm-t képes az első kerekekre küldeni,

összkerékhajtás felárért sincs egyikhez sem. Felszereltségtől függően 131-140 kg a különbség a két autó tömege között, de még a nehezebb ZR-V is be tud férni 1,6 tonna alá, ami szép teljesítmény egy családi hibridtől.

Milyenek belül?

Lebegő középkonzol csak a ZR-V-ben van, a kapcsolók és kijelzők azonban egyformák. Fotó: Autó-Motor/Stefler Balázs

A ZR-V vízszintes tagolású, hosszú, rácsos légbeömlőkkel ellátott műszerfala nagyon hasonlít a Civicére, de alaposabban megnézve kiderül, hogy kicsit máshogy néz ki, bár a robusztus bajuszkapcsolók, a kijelzők és a fizikai gombokkal rendelkező klímapanelek azonosak. Ami teljesen más a ZR-V-ben, az az az ívelt, hídszerű kardánboksz (és a hozzá passzoló két ajtókönyöklő), vélhetően azért, mert a crossovernek nincs kézi váltós változata, így jobban kihasználhatták a mérnökök a két első ülés közötti teret.

A Kínában gyártott szabadidő-autó belsejében kicsit több a puha tapintású anyag,

mint a Japánból importált Civicben, de az összeszerelési minőség mindkettőben kimagasló, még rossz úton sem hallani nyöszörgéseket, és érzésre húsz év múlva is hasonlóan egyben lesznek.