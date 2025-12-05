Kimagasló sikerrel zárultak a Kertész Imre Intézet képzőművészeti, valamint dráma- és színműíró-pályázatai

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozattal tiszteleg az írógéniusz életműve előtt.

Méltóképpen ünnepelte a 200 éve született Jókai Mórt a Kertész Imre Intézet. Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség

A bicentenáriumi évben a Kertész Imre Intézet egyebek közt Jókairól szóló ismeretterjesztő videósorozatot indított, fiataloknak szóló programsorozattal és kvízzel hozza közelebb írásait, cikksorozattal emlékezik meg Jókai Mór sokoldalúságáról, valamint országos felhívásban térképezte fel azokat a magyarországi és külhoni településeket, ahol Jókairól elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb közintézmények vagy szobrok őrzik az írófejedelem emlékét.

A Jókai 200 emlékév keretében jelent meg Sal Endre Jókai Mór harmincháromszor című könyve a Kertész Imre Intézetet is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában. A Jókai Mór életéről szóló, gazdagon illusztrált, ismeretterjesztő gyűjteményes kötet különlegessége, hogy 33 olyan történetet mesél el Jókairól, amelyek többsége nem közismert vagy az idők során feledésbe merült.

A megemlékező programok sorában számos pályázati kiírás is helyet kapott: 2025 márciusában elsőként három filmes pályázatot hirdetett meg az intézet azzal a céllal, hogy méltó módon tisztelegjen a magyar irodalom kiemelkedő, máig az egyik legnépszerűbb írója előtt, és bemutassa életének vagy munkásságának azon aspektusait, amelyek őt a legmagyarabb íróvá tették. A forgatókönyvek témájának Jókai Mór életét, munkásságát, illetve valamely jelentős művének adaptációját kellett feldolgoznia, kiemelt figyelemmel az író Magyarországról alkotott képének, hazaszeretetének megjelenítésére.

A Jókairól szóló négyrészes televíziós dokumentumfilm első három helyezettje 5 millió, 3 millió és egymillió forintot kap, a műveiből készülő játékfilm megalkotására kiírt forgatókönyves pályázat esetében 7-5-3 millió, egy négy-hat részes sorozat elkészítésére pedig 10-6-2 milliós a díjazás. Az elbíráló szakmai zsűrit az NFI állítja össze.