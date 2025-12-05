Jókai MórKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)Kertész Imre Intézetpályázat

Kimagasló sikerrel zárultak a Kertész Imre Intézet képzőművészeti, valamint dráma- és színműíró-pályázatai

Az alkotók május közepétől olyan új, korábban még nem publikált képzőművészeti alkotással, valamint olyan színművekkel pályázhattak, amelyek Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából az író különleges életútját és sokszínű életművét mutatják be. A 2025. november 30-i határidőig 120 képzőművészeti, valamint csaknem 40 irodalmi pályamű érkezett be a két pénzdíjas kiírásra. Az elbíráló szakmai zsűrit a Szépművészeti Múzeum, valamint a Nemzeti Színház szakértő munkatársaiból álló zsűri értékeli.

Munkatársunktól
Forrás: Kertész Imre Intézet2025. 12. 05. 15:28
Jókai Mór művei hangjátékként kelnek életre. Forrás: Wikipedia
Forrás: Wikipedia
Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozattal tiszteleg az írógéniusz életműve előtt.

Így fest a mesterséges intelligencia szerint Brazovics Atanaz az Aranyemberből, Jókai Mór egyik legismertebb regényéből. Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség
Méltóképpen ünnepelte a 200 éve született Jókai Mórt a Kertész Imre Intézet. Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség

A bicentenáriumi évben a Kertész Imre Intézet egyebek közt Jókairól szóló ismeretterjesztő videósorozatot indított, fiataloknak szóló programsorozattal és kvízzel hozza közelebb írásait, cikksorozattal emlékezik meg Jókai Mór sokoldalúságáról, valamint országos felhívásban térképezte fel azokat a magyarországi és külhoni településeket, ahol Jókairól elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb közintézmények vagy szobrok őrzik az írófejedelem emlékét.

A Jókai 200 emlékév keretében jelent meg Sal Endre Jókai Mór harmincháromszor című könyve a Kertész Imre Intézetet is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában. A Jókai Mór életéről szóló, gazdagon illusztrált, ismeretterjesztő gyűjteményes kötet különlegessége, hogy 33 olyan történetet mesél el Jókairól, amelyek többsége nem közismert vagy az idők során feledésbe merült.

A megemlékező programok sorában számos pályázati kiírás is helyet kapott: 2025 márciusában elsőként három filmes pályázatot hirdetett meg az intézet azzal a céllal, hogy méltó módon tisztelegjen a magyar irodalom kiemelkedő, máig az egyik legnépszerűbb írója előtt, és bemutassa életének vagy munkásságának azon aspektusait, amelyek őt a legmagyarabb íróvá tették. A forgatókönyvek témájának Jókai Mór életét, munkásságát, illetve valamely jelentős művének adaptációját kellett feldolgoznia, kiemelt figyelemmel az író Magyarországról alkotott képének, hazaszeretetének megjelenítésére.

A Jókairól szóló négyrészes televíziós dokumentumfilm első három helyezettje 5 millió, 3 millió és egymillió forintot kap, a műveiből készülő játékfilm megalkotására kiírt forgatókönyves pályázat esetében 7-5-3 millió, egy négy-hat részes sorozat elkészítésére pedig 10-6-2 milliós a díjazás. Az elbíráló szakmai zsűrit az NFI állítja össze.

A nyertes szerzők a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-hez, valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-hez nyújthatnak be további pályázatot a forgatókönyvek megvalósítására.

A Kertész Imre Intézet mindezeken felül képzőművészeti, valamint színmű- és drámaíró pályázattal is ösztönözte a Jókai Mórról szóló és munkásságát megidéző irodalmi és művészeti alkotások megszületését, kiemelt figyelemmel az író Magyarországról alkotott képének, hazaszeretetének megjelenítésére.

A beérkezett pályaműveket Ugron Zsolna, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója értékelte.

A 2025. november 30-án zárult képzőművészeti pályázat első három helyezettje 3 millió, 2 millió és 1 millió forintot kap, a színmű- és drámaíró pályázat első három helyezettje pedig 6-4-2 milliós díjazásban részesül.

A legjobb színművekkel a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál lehet pályázni a dráma színpadra vitelére.


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

