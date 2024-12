A balliberális mezőny egyik régi elemzője sietett Magyar Péter segítségére

Azt is érdemes felidézni, hogy Török Gábor már a nyár elején tett egy politikai elemzőként különösen szakmaiatlan nyilatkozatot, amikor pletykákra hivatkozva arról beszélt a 24.hu-nak adott interjúban, hogy megkezdődött a NER gazdasági elitjének átigazolása a Tisza Párthoz.

Azt is állította, hogy ez a folyamat már a június 9-i választások előtt elkezdődött. „Magyar Péternek fontos, hogy a gazdasági világgal kialakítsa a kapcsolatát. De szerintem az is kérdés, hogy ez a politikai elitet is elérheti-e. A Fideszben már megy a suttogás azzal kapcsolatban, hogy ki lesz az első, aki elindul a Tisza Párt felé” – magyarázta.

Török tehát a Kádár-rendszerben ismert suttogó propagandát idézve elhintette a nyilvánosságban, hogy megkezdődött a NER bomlása, a gazdasági elit tagjai már szivárognak át a Tisza Párthoz és csak idő kérdése, hogy fideszes politikusok is ezt tegyék. De Török azt is kész tényként tálalta, hogy Gulyás Gergely elvesztette a miniszterelnök bizalmát, miután korábban ő ajánlotta a Fideszbe Magyar Pétert, és ez a miniszteri pozíciójába fog kerülni. Ez persze máig sem következett be, Gulyás Gergely továbbra is a Miniszterelnökséget vezető miniszter és semmi jele a bizalomvesztésnek.

Ezek után adódik kérdés, vajon milyen érdekek mentén fejtheti ki a fentiekben taglalt szakértői tevékenységét Török Gábor.

Cikksorozatunk következő részében erre adunk választ, megvilágítva a Vision Politics Kft. tulajdonosának elmúlt bő két évtizedes pályafutását, amely az SZDSZ holdudvarából indult, Gyurcsány Ferenc bizalmasának támogatásával folytatódott, később az elemző jó kapcsolatot ápolt a „néppártosodó” Jobbik elnökével, Vona Gáborral, miközben a gazdasági elit olyan nagyágyúi is a megbízói között voltak, mint Hernádi Zsolt Mol-vezér vagy éppen az OTP elnök-vezérigazgatója, és a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor, akivel ma is szoros kapcsolatban áll.