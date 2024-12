A mandátumok 61 százalékát kapná a Fidesz, ha most vasárnap lennének a választások

Decemberben a választásra jogosult, teljes felnőtt népesség (mintegy 7,67 millió fő) 38 százaléka (2,9 millió fő) szimpatizál a Fidesszel, 25 százaléka a Tisza Párttal (1,9 millió fő), amely azonos az előző hónapban mért adatokkal – derül ki a Nézőpont Intézet legújabb közvéleménykutatásából.

A kutatás szerint tíz százalékpont a Fidesz–KDNP előnye. Forrás: Nézőpont Intézet

A részvételüket biztosra ígérő, aktív választópolgárok a választásra jogosultak 73 százalékát teszik ki (5,6 millió fő), amely megfelel az elmúlt évek országgyűlési választásain tapasztalt részvételi trendeknek.

A Nézőpont Intézet az aktív szavazók bázisán vizsgálja a bevallott, valamint a bizonytalanok és rejtőzködők körében a statisztikai módszerekkel beazonosított pártpreferenciát, s ebből alakul ki a „legvalószínűbb listás eredmény” becslése.

Más intézetek közleményeiből csak a bevallott pártpreferencia olvasható ki, így azok lemondanak a kutatásokban akár 15-20 százalékra tehető, a pártpreferenciájáról nem nyilatkozó aktív választói csoportról.

Hárompárti parlament alakulna

A Nézőpont Intézet decemberi felmérése szerint a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 47 százalék (2,6 millió szavazó), a Tisza Párté 37 (2,1 millió szavazó), míg a DK-listájáé öt százalék lenne egy most vasárnapi választáson.

Az összes többi párt az ötszázalékos küszöb alatt maradna,

így a hónap vesztesének tűnő Mi Hazánk (négy százalék) és a Kétfarkú Kutya Párt (három százalék) is. A kutatás alapján elmondható, hogy november óta a polarizáció tovább nőtt, amelynek a Fidesz (plusz egy százalékpont) és a Tisza (plusz három százalékpont) is haszonélvezője. A két politikai párt közötti különbség azonban továbbra is jelentős, tíz százalékpontos.

Mivel Magyar Péter minden időközi választást kikerül, az adatok ellenére is fenn tudja tartani hívei körében a győzelmi mítoszát.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a „legvalószínűbb listás eredmény” százalékos arányai nem azonosak a parlamenti mandátumeloszlással, hiszen a magyar választási rendszerben kulcsszerepe van az egyéni választókerületeknek. A Nézőpont Intézet ezért modellezte, hogy a szavazóköri szintű választástörténeti trendeket és az új választókerületi határokat figyelembe véve, hogyan alakulna „most vasárnap” egy feltételezett országgyűlési választás után a mandátumeloszlás.

74 választókerületben nyerne a Fidesz

A listás és az egyéni mandátumok közül összesen 12 lenne a Fideszé. Forrás: Nézőpont Intézet

A mandátumbecslés alapján a Fidesz 74 egyéni választókerületet és összesen 121 képviselői helyet (az összes mandátum 61 százaléka) szerezne. A Tisza Párt az összes budapesti választókerületben, Pest megye választókerületeinek felében és több megyeszékhelyen szerezhetné meg a maradék 32 egyéni választókerületet, összesen 71 mandátum meghódításával (az összes mandátum 36 százaléka). A DK ezen felül hat, míg a német nemzetiség további egy mandátumot szerezhetne. Természetesen a következő 16 hónap még sok fordulatot hozhat és minden választási eredménybecslés több változóval dolgozik, azonban a fenti adatok alapján kijelenthető, hogy egy most vasárnap tartott választáson a Fidesz győzelme biztosra vehető lenne.