Élőlények internete: az orvoslás új dimenziója vagy az emberiség rémálma?

Testünk digitalizálásának rémálom változata, hogy az elektronikussá válás közben elveszíthetjük emberségünket. Az élőlények internete viszont az egyik leglenyűgözőbb lehetőség, amit a technológia ma megnyit előttünk.

Ezt az irányt Grillo annak az útnak a folytatásaként írja le, amelyet az emberiség az optimista hatvanas években tett meg, mikor először landolt egy idegen bolygón. Csakhogy most, mondja, az idegen terület, amelyet felfedezünk, mi magunk vagyunk.

Az internet evolúciójának harmadik szakasza

Az 1966-os Fantasztikus utazás (Fantastic Voyage) című filmben egy űrhajót és teljes legénységét mikroszkopikus méretűre zsugorítanak, majd egy sérült tudós testébe injektálják őket, hogy eltávolítsanak egy életveszélyes vérrögöt az agyából. Az Oscar-díjas film – amelyből később (nem elírás, valóban a forgatókönyv alapján) Isaac Asimov regényt is írt – akkoriban elszabadult sci-finek tűnt. Valójában azonban azt vetítette előre, ami az orvostudomány következő forradalma lehet:

egyre kisebb és kifinomultabb érzékelők fognak behatolni a testünkbe, hogy összekapcsolják az embereket az internettel.

Ez az „élőlények internete” (Internet of Beings) az internet evolúciójának harmadik és egyben végső fázisa lehet, állítja Francesco Grillo. Miután az első fázisban a számítógépeket, a másodikban pedig a mindennapi tárgyakat kapcsolták össze, a globális információs rendszerek a következő lépésben közvetlenül a szerveinkhez csatlakoznának. A nemrég Dubajban tartott, „Prototypes for Humanity” (Az emberiség prototípusai) konferencián ezt a forgatókönyvet technikailag már megvalósíthatónak nevezték. Ennek beláthatatlan hatásai lennének az egyénekre, az iparágakra és a társadalmakra nézve.

Az emberi testek digitalizálásának gondolata egyszerre ébreszt álmokat és rémálmokat. Miközben a Szilícium-völgyi milliárdosok az örök életről fantáziálnak, a biztonsági szakértők attól tartanak, hogy a testek feltörésének kockázatai eltörpülnek a jelenlegi kiberbiztonsági aggodalmak mellett. Grillo angolul hamarosan megjelenő könyvében, az Élőlények internetében kifejti, hogy ennek a technológiának legalább három radikális következményére számíthatunk.